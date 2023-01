Alexandru Rafila: Nu ne dorim să introducem vreun fel de restricții, ci să facem populația partener încât să ținem sub control gripa

Traian Avarvarei (www.b1tv.ro)

Autoritățile nu își doresc să introducă restricții, ci să facă populația parteneră în luarea celor mai bune decizii astfel încât să fie ținută sub control gripa, un fenomen natural, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, joi, într-o conferință de presă la sediul instituției pe care o conduce.

Alexandru Rafila: Sezonul gripal, mai rapid în acest an

„Ceea ce ne dorim – și am fost consecvenți în această abordare – este nu să introducem vreun fel de restricții, ci să facem populația partener în luarea celor mai bune decizii încât să ținem sub control un fenomen natural, o infecție virală, gripa care apare sezonier și care în acest an a apărut mai repede decât în anii precedenți”, a declarat Alexandru Rafila.

„2020-2021 și 2021-2022 au fost sezoane atipice, pentru că restricțiile care au fost în vigoare datorită pandemiei au dus la o circulație mult mai scăzută a tulpinilor care produc de obicei viroze respiratorii în sezonul rece și acest lucru s-a întâmplat și în cazul gripei”, a mai spus oficialul, printre altele.

Pe de altă parte, el a atras atenția că, în acest an, sezonul gripal „este mai rapid decât era în urmă cu câțiva ani”.

„Vârful, de obicei, în acele cinci sezoane pre-pandemice era mai târziu, era undeva în luna februarie. De data asta, avem decembrie-ianuarie. Asta înseamnă că sezonul gripal, în acest an, este decalat cu câteva săptămâni, este mai rapid decât era în urmă cu câțiva ani”, a adăugat ministrul Alexandru Rafila.