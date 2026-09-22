Alocuțiunea susținută de Președintele României, Nicușor Dan, la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut marți, 22 septembrie 2026, o alocuțiune la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.

Vă prezentăm în continuare transcrierea alocuțiunii susținute:

”Bună seara!

Mare onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră azi, la această lansare. Vreau să mulțumesc autorităților locale pentru onoarea pe care ne-o fac.

Regina Maria, o personalitate excepțională, care s-a pus în slujba poporului său, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front să încurajeze soldații, în anii de diplomație de după, care au dus inclusiv la formarea României Mari, și în reprezentarea noului stat român cu demnitatea și naturalețea pe care le cunoaștem.

Trăim o epocă în care nu prea mai avem repere, nu prea mai avem ierarhii de valori și nu prea mai avem modele, și de asta e important ca, atunci când avem un model cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la el.

Așadar, o mare onoare să fiu cu dumneavoastră aici”.