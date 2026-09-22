Alocuțiunea susținută de Președintele României, Nicușor Dan, la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut marți, 22 septembrie 2026, o alocuțiune la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite ale Americii.
Vă prezentăm în continuare transcrierea alocuțiunii susținute:
”Bună seara!
Mare onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră azi, la această lansare. Vreau să mulțumesc autorităților locale pentru onoarea pe care ne-o fac.
Regina Maria, o personalitate excepțională, care s-a pus în slujba poporului său, inclusiv în anii dificili ai războiului, când mergea pe front să încurajeze soldații, în anii de diplomație de după, care au dus inclusiv la formarea României Mari, și în reprezentarea noului stat român cu demnitatea și naturalețea pe care le cunoaștem.
Trăim o epocă în care nu prea mai avem repere, nu prea mai avem ierarhii de valori și nu prea mai avem modele, și de asta e important ca, atunci când avem un model cum a fost Regina Maria, să ne raportăm la el.
Așadar, o mare onoare să fiu cu dumneavoastră aici”.
Regina Maria s-a aflat în America în perioada 18 octombrie – 24 noiembrie, 1926 după o călătorie la bordul pachebotului Leviathan unde se îmbarcase pe 12 octombrie cu destinația New York.
Detalii despre vizita Reginei Maria de la un capăt la altul al SUA se găsesc în volumul „Regina Maria și America” al istoricului Adrian-Silvan Ionescu, aparut în anul 2009 la Editura Noi Media Print.
La un secol de la vizita istorică a Reginei Maria pe continentul american a fost inaugurată la New York „Queen Marie of Romania Corner” (intersecția Regina Maria a României), în prezența președintelui Nicușor Dan.
Nu este singuara apreciere de care are parte Regina Maria pentru rolul său de adevărat ambasador al României în perioada interbelică.
Astfel, pe 15 octombrie 2019, la Paris aleea de promenadă de pe malul stâng al Senei, vizavi de Turnul Eiffel, a primit numele Reginei Maria a României, în semn de apreciere față de implicarea reginei în Conferința de Pace de la Paris din anul 1919.