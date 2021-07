ALPLA lansează campania Between 1 and 2 it’s YOU

Procesul de producție al ambalajului din plastic emite cea mai mică cantitate de CO2 și consumă, în același timp, o cantitate limitată de energie

ALPLA, lider mondial în dezvoltarea și producția de soluții inovatoare de ambalare din plastic, a comandat la începutul anului studiul LCA (Life Cycle Assessment) careanalizează efectele ciclului de viață complet al ambalajului de la procesul de producție, transport, umplere, distribuție până la reciclare și recuperare energetică.

Cu scopul de a continua politica de sustenabilitate și datorită expertizei vaste pe care o deține în acest domeniu de peste 60 de ani, ALPLA a lansat primul studiu LCA de anvergură pe piața din România. Life Cycle Assessment pune accentul pe importanța reciclării plasticului și evidențiază impactul redus pe care acesta îl are asupra amprentei de carbon.

În urma analizei realizate de Roland Fehringer, sticlele PET reutilizabile pentru apă au performanțe remarcabile, înregistrând cele mai mici cifre în ceea ce privește poluarea (0.023 mg particule/pet), emisia de CO2 (137 g/pet) și consumul de apă (0,76 litri/pet). În comparație cu PET-ul, cifrele și procentele ambalajului din sticlă sunt considerabil mai mari astfel că, emisia de CO2 pentru sticlă este de 505 g/ambalaj, poluarea aerului este de 0.174 mg/ambalaj, iar consumul de apă 2.95 litri/ambalaj.

Chiar dacă înregistrează procente diferite, același lucru se întâmplă și în cazul ambalajelor alimentare, a sticlelor de limonadă și a recipientelor de lapte realizate din plastic reciclat.

Pentru ambalajele din aluminiu sau sticlă procesul de fabricare și reciclare este mare consumator de energie. Mai mult decât atât, producătorii de PET-uri livrează preforme către îmbuteliatori, economisind astfel mai mult spațiu și reducând greutatea autoturismelor care vor consuma mai puțin combustibil și își vor diminua amprenta de carbon din atmosferă.

Comparația dintre recipientele din sticlă și PET-uri de unică folosință arată un avantaj pentru cele din urmă, în special comparând rezultatul pentru amprenta de carbon. Contrar așteptărilor, ambalajele de sticlă de unică folosință au întotdeauna cele mai mari efecte negative asupra mediului, procesul de reciclare a PET-ului implicând cele mai puține resurse fiind și cel mai puțin poluant.

“Ca lider mondial în dezvoltarea și producția de soluții inovatoare de ambalare din plastic, ne dorim să punem umărul la încurajarea și comunicarea beneficiilor reciclării. Suntem o companie cu o puternică dorință de sustenabilitate și reducerea gradului de poluare este unul dintre dezideratele noastre.

Studiul Life Cycle Assessment evidențiază percepția greșită a publicului român asupra plasticului.

Este adevărat că acesta este des utilizat de către producători în fabricarea produselor și ca material de ambalare. Gradul redus de reciclare în România, precum și poluarea cu ambalaje fac din plastic o resursă cu un impact ridicat asupra mediului. Between 1 and 2 it’s YOU este campania de conștientizare prin care ne dorim să educăm publicul larg punând accentul pe importanța reciclării tuturor materialelor atrăgând atenția asupra faptului că plasticul reciclat are un impact redus asupra mediului înconjurător, deoarece procesul de producție emite cea mai mică cantitate de CO2 și consumă, în același timp, o cantitate limitată de apă și energie. Viziunea noastră este să utilizăm resursele naturale într-un mod eficient și sustenabil, fără pierderi de apă și materiale cu ajutorul energiei regenerabile și a materialelor durabile, reciclate într-un mod eco-friendly.”,spune Cristina Bogdan, Sustainability Manager.

Studiul LCA a fost realizat de către compania de consultanţă independentă, C-7 Consult, urmând standardul ISO 14044 pentru unitățile de ambalare PET și materiale de ambalare alternative luând în calcul anumite băuturi, alimente și detergenți lichizi consumate și distribuite prin sectorul alimentar cu amănuntul. Life Cycle Assessment cuprinde o analiză amplă asupra celor cinci faze ale ciclului de viață al producției ambalajelor exceptând fabricarea conținutului din interiorul acestuia, pierderile suferite în timpul transportului și depozitării, consumul de energie sau apă, emisiile de CO2 și transportul către consumator.

Studiul a fost realizat în 13 țări, compania ALPLA dorind să evidențieze impactul fiecărui tip de ambalaj asupra mediului.

ALPLA, lider mondial în dezvoltarea și producția de soluții inovatoare de ambalare din plastic, a intrat pe piața din România în 2011 deschizând prima fabrică de producție în București. În 2017, ALPLA s-a extins în Timișoara și a achiziționat în Brașov compania Star East Pet România. În anul 2018, a achiziționat Argo S.A. și a dezvoltat expertiza în fabricarea de ambalaje pentru sectorul farmaceutic și agro. În prezent, peste 200 de angajați oferă soluții de ambalare pentru mărci din mai multe segmente de piață, atât pentru clienții locali, cât și pentru cei internaționali producând anual peste 1 miliard de preforme.