America, cucerită de monarhie! Vizita Regelui Charles III a unit o țară divizată

La 250 de ani după ce SUA s-au desprins de coroana britanică, americanii par mai fascinați ca niciodată de familia regală.

Vizita Regelui Charles III și a Reginei Camilla a captat atenția unei națiuni obișnuite mai degrabă cu conflicte politice decât cu fast regal.

Într-o Americă profund divizată, vizita regală a reușit ceva rar:

aprecieri din partea ambelor tabere politice,

reacții pozitive în presă, indiferent de orientare.

Discursurile Regelui, inclusiv cel din Congres, au fost primite cu ovații și elogii.

Diplomație într-un moment tensionat

Vizita vine într-un context delicat:

tensiuni între Washington și Londra,

divergențe legate de conflictul din Iran.

Chiar și așa, liderii au încercat să transmită un mesaj de unitate și continuitate a relației speciale dintre SUA și Marea Britanie.

Discursuri care au impresionat America

Regele a combinat în discursul său umorul, alături de referințe istorice și apeluri la unitate.

Unii comentatori au interpretat mesajele sale drept o critică subtilă la adresa lui Donald Trump.

Cunoscut pentru stilul său direct, Donald Trump a surprins cu un ton mai calm și protocolar. A surprins prin elogiile la adresa relației istorice SUA–Marea Britanie. Președintele american a susținu evitarea conflictelor politice.

Fascinația americanilor pentru monarhie

Deși SUA nu au monarhie, interesul rămâne ridicat:

căutările online despre rege au explodat,

vizita a generat un val de curiozitate.

Totuși, popularitatea lui Charles rămâne mai scăzută decât a mamei sale, Elizabeth II, sau a Prințesa Diana, potrivit BBC.

Impact economic și cultural

Vizita a avut efecte vizibile:

restaurante și magazine tematice britanice mai aglomerate,

interes crescut pentru cultura britanică.

Pentru mulți americani, vizita a fost mai mult decât un eveniment diplomatic, a fost: