ANCOM avertizează asupra riscului de roaming involuntar în județele de graniță

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă asupra riscului de utilizare accidentală a serviciului de roaming în județele de graniță, chiar și atunci când utilizatorii nu au trecut efectiv în țara vecină.

La granița cu Serbia și Ucraina pot fi percepute costuri suplimentare dacă serviciile de roaming sunt utilizate, chiar și accidental, întrucât în aceste țări, care nu sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), nu se aplică tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii.

La granița cu Republica Moldova, costurile sunt, de regulă, mai reduse comparativ cu alte state non-SEE, datorită tarifelor preferențiale și resurselor incluse în multe planuri tarifare. Totuși, acestea pot fi mai mari decât cele aplicate conform principiului Roam like at home (RLAH), care permite utilizatorilor, în limitele unei utilizări rezonabile, să folosească beneficiile naționale și în roaming în SEE, fără costuri suplimentare.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina vor fi integrate în zona de roaming a SEE, urmând să se aplice principiul de tarifare RLAH.

Pe de altă parte, chiar și în statele vecine membre SEE, precum Bulgaria sau Ungaria, unde se aplică RLAH, utilizatorii vor avea costuri suplimentare dacă depășesc limita de date disponibilă în roaming.

Ce este roamingul involuntar?

Roamingul involuntar este situația în care, în timp ce utilizatorii se află în zonele de graniță ale României, telefonul mobil se conectează automat la rețelele de telefonie mobilă din țara vecină. Această situație poate să apară atunci când semnalul rețelei de telecomunicații dintr-o țară vecină este semnificativ mai puternic decât cel al rețelei utilizatorului, în zonele cu acoperire slabă a rețelei utilizatorului final (semnal slab sau la limita de sensibilitate) sau în cazurile de indisponibilitate temporară a semnalului din rețeaua utilizatorului final (de exemplu, din cauza unor incidente sau lucrări programate).

Zonele cu risc de roaming involuntar

ANCOM realizează periodic măsurări și a publicat aici lista unităților administrativ-teritoriale (UAT) unde a fost indentificat un risc crescut de roaming involuntar. Autoritatea a informat primăriile, consiliile județene și Ministerul Transporturilor şi Infrastructuriidespre UAT-urile incluse în lista cu risc de roaming involuntar pentru a lua măsurile administrative corespunzătoare impuse de legislația în vigoare.

Harta Aisemnal.ro

Pentru a evalua riscul de roaming involuntar și pentru a verifica nivelul de semnal din România, ANCOM recomandă utilizarea hărții interactive disponibile pe Aisemnal.ro . Această platformă reflectă acoperirea cu semnal mobil pentru tehnologiile 2G, 3G și 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piața din România. Harta permite utilizatorilor să identifice cu precizie locațiile cu semnal puternic și să ia măsuri preventive pentru a evita conectarea automată la rețele străine, care poate genera costuri suplimentare.

Recomandări pentru utilizatori

Pentru a evita costurile suplimentare asociate cu roamingul involuntar, ANCOM recomandă utilizatorilor:

să selecteze manual rețeaua mobilă pentru a evita conectarea automată la o rețea străină;

pentru a evita conectarea automată la o rețea străină; să solicite furnizorului dezactivarea serviciului de roaming și să solicite reactivarea acestuia doar atunci când se deplasează în străinătate;

și să solicite reactivarea acestuia doar atunci când se deplasează în străinătate; să verifice setările de roaming ale telefonului și să dezactiveze acest serviciu dacă se află în zonele de graniță;

ale telefonului și să dezactiveze acest serviciu dacă se află în zonele de graniță; să monitorizeze mesajele de bun venit în rețeaua străină primite de la operatori, prin care sunt informați despre utilizarea roamingului și tarifele aplicabile.

Ce trebuie să facă utilizatorii dacă sunt afectați de costuri suplimentare?

Utilizatorii care observă că au fost taxați pentru roaming involuntar trebuie să verifice mesajele primite din partea furnizorului și, dacă nu au primit nicio notificare despre tarifele de roaming aplicabile sau costurile pentru serviciile de date au depășit plafonul financiar de 50 de euro (fără TVA) fără acordul lor, să contacteze imediat serviciul de relații cu clienții al operatorului pentru clarificări. În cazul în care problema nu este rezolvată, utilizatorii pot adresa o plângere către ANCOM, conform pașilor descriși aici.

Atenție! Furnizarea serviciilor de roaming în aceste condiții și, implicit, facturarea serviciilor ca urmare a utilizării involuntare a serviciului de roaming nu reprezintă o încălcare de către furnizor a legislației din domeniul comunicațiilor electronice. În cazul în care furnizorul și-a îndeplinit obligațiile de informare, ANCOM nu poate impune ajustarea costului suplimentar.