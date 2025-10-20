Revolut primește acordul pentru derularea de operațiuni bancare în Mexic

Odată cu startul operațiunilor bancare, toate depozitele clienților vor fi protejate de schema locală de protecție a depozitelor (până la aprox. 3,4 milioane de pesos mexicani)



Revolut este prima bancă digitală independentă din țară care a aplicat direct și a finalizat cu succes întregul proces de licențiere și aprobare „de la zero”.



Revolut, liderul global în domeniul fintech cu peste 65 de milioane de clienți retail, a anunțat, luni, că a primit autorizația finală de la Comisia Națională Bancară și a Valorilor Mobiliare (CNBV), cu aprobarea Băncii Mexicului, pentru a începe operațiunile ca instituție bancară multiplă în această țară. Acordul obținut este esențial în procesul de autorizare a unei bănci pe piața mexicană și obligatoriu pentru a derula servicii bancare în această țară.



Prin finalizarea acestui proces, Revolut poate funcționa ca bancă autorizată, devenind prima bancă digitală independentă din Mexic care solicită direct și finalizează cu succes întregul proces de licențiere și aprobare „de la zero”. Revolut se pregătește acum să ofere produsele sale către clienții locali care s-au înscris pe lista de așteptare.



O bancă digitală globală complet reglementată în Mexic

Statutul de bancă integral autorizată îi va permite fintech-ului britanic să ofere clienților o gamă completă de servicii financiare cu o protecție sporită, inclusiv depozite asigurate de IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro), până la suma de 3,4 milioane de pesos mexicani. Revolut continuă să facă investiții importante în această țară, cu precădere pentru a-și dezvolta echipa de profesioniști de pe plan local.

„Suntem mândri de echipa noastră și de proiectul construit aici, în Mexic, și le suntem recunoscători autorităților pentru acest vot de încredere și pentru angajamentul lor de a promova un mediu bancar concurențial. Avem încredere că oferta noastră va aduce beneficii pentru milioane de oameni din întreaga țară”, a declarat Juan Miguel Guerra, CEO al Revolut Bank SA Mexic. „Am adaptat aplicația noastră globală la nevoile clienților mexicani, fie că se află acasă sau în străinătate, iar acesta este doar începutul. Vom continua să inovăm și să lansăm mai multe produse pentru a satisface toate nevoile clienților noștri într-un singur loc”, a adăugat el.

Prin deschiderea operațiunilor bancare în Mexic, compania își reafirmă angajamentul strategic de a-și extinde prezența pe continentul american, fiind deja prezentă în SUA și Brazilia. De asemenea, compania parcurge în prezent și etapele necesare pentru obținerea unei licențe bancare complete în Columbia și este în plin proces de achiziționare a unei bănci în Argentina. Revolut își propune să devină un jucător cheie în sectorul financiar mexican, oferind clienților soluții inovatoare, complete, cu un design plăcut și în deplină siguranță pentru utilizatori.



