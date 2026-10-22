ANCOM continuă la Iași dialogul cu mediul educațional și academic pe tema Regulamentului privind serviciile digitale (DSA)

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în calitate de coordonator al serviciilor digitale în România, continuă campania națională de informare și educare din 2026 dedicată implementării Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). După evenimentele organizate la Timișoara, Cluj-Napoca și București, campania a ajuns la Iași.

Pe parcursul a două zile, reprezentanți ai ANCOM, ai Comisiei Europene și ai organizației Salvați Copiii România au discutat cu peste 600 de elevi, studenți, cadre didactice și cercetători despre modul în care DSA contribuie la protejarea utilizatorilor în mediul online și facilitează accesul cercetătorilor la datele platformelor online foarte mari.

Discuțiile au vizat, în principal, măsurile de protecție a minorilor în mediul online, mecanismele de raportare a conținutului ilegal și accesul cercetătorilor la datele platformelor online foarte mari.

Regulamentul privind serviciile digitale – protecția minorilor în mediul online

În data de 20 octombrie 2026, în Aula „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ANCOM a organizat, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași, o întâlnire dedicată elevilor din clasele a IV-a, a V-a și a VI-a, axată pe siguranța copiilor în mediul digital.

Discuțiile reprezentanților ANCOM cu elevii și profesorii au urmărit familiarizarea acestora cu principalele riscuri din mediul online, precum hărțuirea cibernetică, dezinformarea și expunerea la conținut ilegal sau dăunător, precum și informarea acestora cu privire la modalitățile de raportare a conținutului problematic către platforme. Totodată, au fost abordate responsabilitățile platformelor online și importanța adoptării unui comportament responsabil în utilizarea internetului.

În cadrul întâlnirii, reprezentantul Salvați Copiii România, notificator de încredere desemnat in baza Regulamentului DSA, a prezentat platforma Ora de Net – oradenet.ro, care oferă copiilor, părinților și cadrelor didactice resurse utile pentru dezvoltarea competențelor digitale, utilizarea sigură și responsabilă a internetului și prevenirea riscurilor online, promovând implicarea adulților în protejarea copiilor în mediul digital.

Reprezentanta Comisiei Europene a evidențiat rolul central al acestei instituții în supravegherea platformelor online foarte mari și a motoarelor de căutare online foarte mari, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind serviciile digitale.

În data de 21 octombrie 2026, în Sala Senatului a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a avut loc o întâlnire dedicată mediului academic, la care au fost invitați studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și cercetători.

Discuțiile au vizat accesul cercetătorilor eligibili la datele platformelor online foarte mari și ale motoarelor de căutare online foarte mari (VLOPSE – Very Large Online Platforms and Very Large Online Search Engines), în condițiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale. Acest mecanism facilitează studierea riscurilor sistemice asociate serviciilor digitale și contribuie la o mai bună înțelegere a impactului platformelor online asupra societății.

Barometrul siguranței online în România

Lansat la Timișoara, în cadrul primului eveniment al campaniei naționale din 2026, Barometrul siguranței online în România este un instrument de evaluare a gradului de conștientizare a utilizatorilor cu privire la drepturile online, a nivelului de utilizare a mecanismelor de raportare a conținutului ilegal și a percepției acestora asupra siguranței minorilor în mediul online.

În cadrul evenimentelor de la Iași, ANCOM continuă să promoveze acest instrument, iar chestionarul poate fi completat anonim de orice persoană interesată, fiind disponibil aici.

Campanie de informare și educare cu privire la implementarea Regulamentului DSA

Prin această campanie, ANCOM urmărește creșterea nivelului de informare cu privire la drepturile utilizatorilor și obligațiile furnizorilor de servicii intermediare, promovarea unui comportament responsabil în mediul online și încurajarea utilizării mecanismelor de raportare a conținutului ilegal către platforme sau către autoritățile responsabile pentru domeniul vizat de acel conținut. Totodată, acțiunile dedicate mediului academic urmăresc informarea cercetătorilor cu privire la posibilitățile de acces la datele platformelor online foarte mari, în scopul studierii riscurilor din mediul digital.

Evenimentele de la Iași au fost organizate cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași și al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.