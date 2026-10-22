De la pădure la social media: Federația SILVA schimbă perspectiva asupra comunicării sindicale

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, a organizat joi, 22 octombrie 2026, la sediul central al Regiei din București, conferința „Comunicarea sindicală – de la mijloacele tradiționale la mediul digital și social media”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai instituțiilor publice și ai mediului academic, alături de specialiști în comunicare, pentru a discuta despre modernizarea comunicării sindicale și consolidarea dialogului social în sectorul silvic.

Tema evenimentului a pornit de la o realitate tot mai evidentă: comunicarea sindicală nu se mai poate limita la informări interne, comunicate de presă și întâlniri cu membrii de sindicat. Dezvoltarea platformelor digitale și a rețelelor sociale a schimbat modul în care circulă informațiile, se formează opiniile și se desfășoară dezbaterile publice.

În aceste condiții, organizațiile sindicale trebuie să comunice rapid, profesionist și credibil, atât cu propriii membri, cât și cu instituțiile, presa și publicul larg. Comunicarea nu înlocuiește activitatea sindicală, negocierile sau reprezentarea salariaților, dar contribuie la eficiența și vizibilitatea acestora.

Silvicultorii au nevoie de o reprezentare publică profesionistă

Munca silvicultorilor este puțin vizibilă pentru public. Activitățile de îngrijire a pădurilor, responsabilitățile personalului silvic, riscurile profesionale și rezultatele muncii din teren au nevoie să fie explicate constant. E nevoie de informații corecte, exemple concrete și imagini autentice.

În cadrul prezentărilor au fost abordate modalitățile prin care organizațiile sindicale și profesionale pot utiliza Facebook, Instagram, YouTube și alte platforme pentru informarea publicului, prezentarea activităților din teren și promovarea profesiei silvice.

Au fost prezentate exemple practice privind redactarea mesajelor, realizarea fotografiilor și materialelor video, administrarea paginilor de social media, organizarea campaniilor de comunicare și evaluarea rezultatelor.

În cadrul conferinței a fost prezentată și experiența site-ului de știri DinPădure.ro, care a împlinit doi ani de activitate editorială și a dezvoltat o comunitate de aproximativ 10.000 de urmăritori pe Facebook. Exemplul a evidențiat interesul publicului pentru relatările despre oamenii pădurii, interviurile cu profesioniști, imaginile din teren și dezbaterile privind politica forestieră.

Experiența publicației a evidențiat și importanța unei comunicări apropiate de realitățile profesiei, fără a neglija subiectele complexe, precum cercetarea, bioeconomia, exploatarea forestieră și valorificarea resurselor de lemn.

Dialog social mai eficient, competențe sindicale mai bune

Modernizarea comunicării sindicale reprezintă una dintre componentele proiectului derulat de Federația SILVA și Romsilva. Obiectivul general este consolidarea capacității instituționale și operaționale a partenerilor sociali, astfel încât aceștia să fie mai bine pregătiți pentru reprezentarea intereselor salariaților și participarea la dialogul social.

Pentru Federația SILVA, apărarea drepturilor profesionale și sociale ale silvicultorilor rămâne o prioritate. Aceasta presupune atât organizații sindicale bine pregătite, capabile să negocieze și să susțină argumentat interesele membrilor, cât și o comunicare publică prin care problemele profesiei să fie cunoscute și înțelese.

Conferința de la București a evidențiat necesitatea trecerii de la o comunicare predominant reactivă, concentrată asupra situațiilor de criză sau a controverselor publice, la o comunicare permanentă, organizată și bazată pe fapte verificabile.

O organizație sindicală puternică trebuie să fie prezentă atât la masa negocierilor, cât și în dezbaterea publică. Reprezentarea intereselor salariaților, promovarea profesiei silvice și consolidarea încrederii publice sunt obiective care se susțin reciproc.

Conferința a fost organizată în cadrul Subactivității A4.2, dedicată promovării importanței dialogului social, negocierilor colective și dinamicii profesiei în raport cu piața muncii.

Conferința s-a desfășurat în cadrul proiectului „Parteneriat Strategic pentru Modernizarea Dialogului Social și Anticiparea Nevoilor de Competențe”, cod SMIS 349652, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, Fondul Social European Plus. Proiectul este implementat de Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, în calitate de beneficiar, împreună cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în calitate de partener.

Silviu GEANĂ,

Lider Federația SILVA