Wang Yi, despre vizita în Europa și Asia

Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministrul Afacerilor Externe, a susținut o conferință de presă la Sofia, în 19 octombrie, alături de ministrul bulgar al Afacerilor Externe, Velislava Petrova, prezentând impresiile sale cu privire la vizita sa în Europa și Asia.

Wang a declarat că s-a ajuns la un consens amplu cu Bulgaria și ambele părți au convenit că dezvoltarea Bulgariei are în față noi speranțe, iar cooperarea strategică China-Bulgaria are, de asemenea, noi oportunități. China este dispusă să colaboreze cu Bulgaria pentru a profita de aceste oportunități, a valorifica momentul favorabil și a deveni parteneri strategici care să lucreze împreună pentru dezvoltare și revitalizare, parteneri strategici pentru interconectarea Eurasiei, susținând multilateralismul, promovând astfel o evoluție pozitivă a relațiilor dintre China și Uniunea Europeană printr-o relație China-Bulgaria mai activă, mai pragmatică și mai dinamică.

În cadrul acestei vizite, Wang Yi a participat la Summitul CICA în calitate de reprezentant special al președintelui Xi Jinping și a efectuat vizite în Azerbaidjan, Croația, Muntenegru și Bulgaria. Impresia sa în urma acestei vizite este că încrederea reprezintă piatra de temelie a păcii. De la criza din Ucraina până la conflictele din Orientul Mijlociu, soluționarea conflictelor necesită încredere, iar consolidarea încrederii necesită comunicare. În calitate de mare putere responsabilă, China depune eforturi constante în favoarea păcii.

În plus, prietenia este o bogăție prețioasă, iar relațiile de prietenie care depășesc timpul și distanța ar trebui să capete un conținut nou, adaptat epocii actuale, și să fie continuu promovate și dezvoltate. Cooperarea este o forță motrice solidă. China este dispusă să consolideze cooperarea cu cele patru țări – Azerbaidjan, Croația, Muntenegru și Bulgaria – în domeniile tradiționale precum comerțul, investițiile și infrastructura, să alinieze în mod activ inițiativele „O centură, un drum”și „Coridorul Central”, să intensifice cooperarea în domeniul noilor forțe productive, cum ar fi inteligența artificială și tranziția verde, pentru a crea noi motoare și a injecta un impuls puternic în dezvoltarea și revitalizarea fiecărei țări.

În același timp, parteneriatul reprezintă un obiectiv comun. Politica externă a Chinei se bazează pe principiul „parteneriat fără alianțe, dialog fără confruntare”și susține construirea unui tip nou de relații internaționale, precum și promovarea democratizării relațiilor internaționale. China dorește să fie un partener strategic pe termen lung, deschis și de încredere pentru țările din Balcani. China dorește să urmeze împreună cu partea europeană calea multilateralismului, să pună în practică principiile comerțului liber și să realizeze împreună o cooperare reciproc avantajoasă între China și Europa la un nivel nou și mai înalt.

China dorește să continue să colaboreze cu toate țările, inclusiv cu Bulgaria, pentru a apărea pacea și stabilitatea, a promova prosperitatea și renașterea, a încuraja schimbul de experiențe între civilizații și a depune eforturi neîncetate pentru a construi împreună o comunitate a destinului comun în lume.