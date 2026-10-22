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Xi Jinping îndeamnă la noi realizări pe drumul noului Marș Lung

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, a îndemnat joi la obținerea unor noi realizări pe drumul noului Marș Lung, în contextul marcării a 90 de ani de la încheierea Marșului cel Lung al Armatei Roșii Chineze. „Doar amintindu-ne istoria putem crea un viitor mai luminos”, a declarat Xi Jinping în cadrul unei adunări organizate la Beijing pentru a marca această aniversare.

Cei prezenți la eveniment au păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor revoluționari care și-au pierdut viața în timpul Marșului cel Lung și al luptelor revoluționare desfășurate în întreaga Chină.

În perioada octombrie 1934 – octombrie 1936, Armata Roșie Chineză a traversat peste zece provincii în timpul Marșului cel Lung, deschizând un nou capitol în istoria revoluției chineze. „Această faptă revoluționară extraordinară are o mare însemnătate în istoria partidului, a țării și a armatei noastre și exercită o influență profundă asupra drumului nostru spre renașterea națiunii chineze”, a subliniat Xi Jinping.

Acesta a făcut apel la întregul partid, la întreaga armată și la poporul chinez din toate grupurile etnice să se unească și mai strâns în jurul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, să dezvolte spiritul mărețului Marș Lung, să continue să lupte și să muncească pentru a duce mai departe marea cauză inițiată de predecesorii revoluționari și pentru a obține noi victorii pe drumul noului Marș Lung.

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