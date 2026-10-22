Premierul chinez afirmă că China și Rusia reprezintă o forță valoroasă pentru stabilitate într-o lume turbulentă

China și Rusia mențin o colaborare strânsă, care reprezintă o forță de stabilitate deosebit de valoroasă într-o lume marcată de schimbări și turbulențe, a declarat premierul chinez Li Qiang, în după-amiaza zilei de 21 octombrie, la Sankt Petersburg, în cadrul întâlnirii cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Li Qiang a afirmat că, în contextul evoluției complexe a situației internaționale, cei doi șefi de stat s-au întâlnit de două ori de la începutul acestui an, stabilind noi direcții pentru aprofundarea relațiilor și a cooperării dintre China și Rusia. Partea chineză este dispusă să consolideze comunicarea strategică cu partea rusă, să întărească încrederea politică reciprocă, să extindă cooperarea reciproc avantajoasă în toate domeniile și să contribuie în continuare la îmbunătățirea bunăstării popoarelor celor două țări.

Li Qiang a subliniat că partea chineză dorește să valorifice mai bine, împreună cu partea rusă, complementaritatea economiilor celor două țări și să mențină dinamica pozitivă a cooperării bilaterale. Totodată, cele două părți trebuie să consolideze cooperarea practică în domenii precum energia, comerțul, investițiile și transporturile, să obțină rezultate concrete și să promoveze prosperitatea comună.

Cele două părți trebuie să organizeze cu succes „Anul Educației China-Rusia”, să aprofundeze schimburile și cooperarea în domenii precum cultura, turismul, sportul și tineretul, precum și să consolideze înțelegerea reciprocă și prietenia dintre popoarele celor două țări.

Într-o lume în care unilateralismul și hegemonismul sunt tot mai prezente, China este dispusă să consolideze comunicarea și coordonarea cu Rusia în privința problemelor importante, să intensifice cooperarea în cadrul unor platforme multilaterale precum Organizația de Cooperare de la Shanghai (OCS) și grupul BRICS, să reunească mai multe forțe din Sudul Global, să apere interesele comune și să susțină echitatea și justiția.

La rândul său, Vladimir Putin l-a rugat pe Li Qiang să transmită salutările sale sincere președintelui Xi Jinping și a urat succes desfășurării celei de-a cincea sesiuni plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, din cadrul celui de-al XX-lea Comitet Central.

Putin a declarat că, în acest an, s-a întâlnit de mai multe ori cu președintele Xi, cele două părți ajungând la noi înțelegeri importante privind promovarea parteneriatului strategic de cooperare cuprinzător dintre Rusia și China în noua eră.

În cei 30 de ani de la instituirea mecanismului reuniunilor periodice dintre premierii celor două țări, rezultatele diplomației la nivelul șefilor de stat au fost puse în aplicare cu seriozitate, impulsionând aprofundarea cooperării bilaterale și obținerea unor rezultate concrete. Relațiile ruso-chineze se bazează pe respect reciproc, avantaje reciproce și luarea în considerare a preocupărilor celeilalte părți. Acestea nu sunt afectate de schimbările situației internaționale și nici de intervențiile unor terțe părți. China a fost, este și va rămâne cel mai apropiat și mai de încredere partener al Rusiei, a afirmat Putin.

Partea rusă este dispusă să aprofundeze cooperarea practică cu China în domenii precum energia, agricultura, explorarea spațiului cosmic, energia nucleară civilă, tehnologia informației, inteligența artificială și transporturile. Totodată, cele două părți vor depune eforturi pentru organizarea cu succes a „Anului Educației Rusia-China” și extinderea schimburilor culturale.

Rusia susține organizarea de către China a reuniunii informale a liderilor APEC din acest an, precum și preluarea de către China a președinției BRICS anul viitor.