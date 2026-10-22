Investițiile directe străine în China între anii 2021-2025, peste 750 miliarde USD

China a atras între anii 2021 și 2025, perioadă în care s-a aplicat cel de-al 15-lea Plan cincinal, investiții directe străine în valoare de peste 750 miliarde USD, în timp ce investițiile directe nefinanciare chineze în țări străine s-au cifrat la 800 miliarde USD, acoperind aproape 190 de țări și regiuni, a anunțat în 22 octombrie, ministrul adjunct chinez al Comerțului, Jiang Chenghua, la o conferință de presă.

Oficialul a mai spus că între 2021 și 2024, volumul anual al vânzărilor cu amănuntul ale mărfurilor de larg consum a trecut pragul de 40 trilioane de yuani, iar în 2025, acesta a depășit 50 trilioane de yuani. În afară de anul 2023, în ceilalți patru ani, comerțul exterior de mărfuri a depășit 6 trilioane USD. În 2024 și 2025, comerțul exterior de servicii a fost mai mult de un trilion USD. ‌China rămâne de mulți ani la rând cea mai mare putere comercială de mărfuri la nivel mondial.

Directorul Departamentului de Investiții în Străinătate și Colaborare Economică din cadrul Ministerului Comerțului, Zhao Chunfeng, a adăugat că până la sfârșitul anului trecut, stocul de investiții chineze în străinătate s-a apropiat de 3,4 trilioane USD, fiind pentru al 9-lea an consecutiv în rândul primelor trei state. În cel de-al 3-lea trimestru al anului 2026, investițiile directe chineze în țări străine au totalizat 128,62 miliarde de yuani, menținând o stabilitate.