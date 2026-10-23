ANPC: controale naționale cu sancțiuni de peste 5,3 milioane de lei

În perioada 19–23 octombrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.800 de operatori economici, la nivelul întregii țări. Acțiunile au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii.
În urma controalelor, au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:
- 1.153 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,3 milioane de lei
- 797 de avertismente
- valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,6 milioane de lei
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 165.000 de lei
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 650.000 de lei
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 13 operatori economici.
Principalele neconformitățiconstatate au fost:
- produse alimentare (carne și produse lactate) cu data-limită de consum depășită;
- produse nealimentare (vopsele, cosmetice și detergenți) cu termenul de valabilitate expirat;
- deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor privind utilizarea corectă și în siguranță a detergenților;
- produse (prăjituri) cu depuneri de mucegai;
- nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne și sosuri;
- prezența acumulărilor consistente de gheață în ambalajele produselor congelate;
- întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, evidențiată prin acumulări grosiere de impurități și exfolieri ale tavanului;
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
- produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare unei informări corecte, complete și precise;
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;
- deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe eticheta produselor oferite spre comercializare;
- aparate de fitness cu grad ridicat de uzură (degradări, rugină și părți componente lipsă);
- săli de fitness cu întreținere necorespunzătoare (degradări, porțiuni lipsă din pardoseală și prezența insectelor);
- recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii).