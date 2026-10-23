Atac cu drone în Marea Neagră: un marinar a murit, trei sunt dispăruți, iar nouă au fost salvați

Operațiune amplă de căutare și salvare în Marea Neagră, după ce nava comercială Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, a fost avariată grav în urma unui presupus atac cu drone și s-a răsturnat. Nouă marinari au fost salvați, un membru al echipajului a fost găsit decedat, iar alți trei sunt dați dispăruți. Intervenția se desfășoară în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 13 mile marine est de Constanța.

Potrivit Gărzii de Coastă, polițiștii de frontieră au fost informați vineri, în jurul orei 10:00, de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța despre producerea unui incendiu la bordul unei nave comerciale aflate în dificultate în Marea Neagră.

Nava a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare. La bord se aflau 13 membri ai echipajului.

Autoritatea Navală Română a precizat că echipajul era format din 10 cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri.

Nouă marinari au fost salvați

După declanșarea alarmei, o navă comercială aflată în apropiere a intervenit și a recuperat 10 persoane din apă: nouă în viață și un membru al echipajului decedat.

Ulterior, cei nouă supraviețuitori au fost preluați de o navă a Gărzii de Coastă de la bordul navei comerciale care le-a acordat primul ajutor.

Celelalte trei persoane sunt în continuare dispărute, iar echipele de intervenție continuă căutările.

Nave de salvare și echipaje medicale mobilizate

La operațiune participă nave ale Gărzii de Coastă și ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), care desfășoară misiuni pentru identificarea și recuperarea marinarilor dispăruți.

Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a fost prealertat pentru a sprijini intervenția, dacă va fi necesar. Deocamdată, condițiile meteorologice nefavorabile și vizibilitatea redusă nu permit intervenția aeriană.

În Portul Constanța a fost suplimentat dispozitivul medical de intervenție, care include patru ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple, precum și un post medical avansat.

Operațiunile de căutare continuă

Autoritățile române continuă intervenția pentru găsirea celor trei membri ai echipajului dispăruți. Circumstanțele exacte ale incidentului, inclusiv informațiile privind presupusul atac cu drone, urmează să fie clarificate de autoritățile competente.