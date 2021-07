Antonio Guterres, secretarul general al ONU, cheamă G20 să-și demonstreze rolul de lider în domeniul climatic

„Lumea are nevoie urgentă de un angajament clar și fără ambiguitate din partea tuturor țărilor G20 în favoarea obiectivului de 1,5 grade C fixat prin Acordul de la Paris. Nu există niciun alt mijloc de a atinge acest obiectiv fără conducerea G20”, a declarat Antonio Guterres într-un comunicat dat publicităţii duminică, 25 iulie, cu prilejul reuniunii ministeriale a G20 consacrată mediului înconjurător, climei și energiei. Știința, spune Guterres, arată că, pentru atingerea acestui obiectiv, foarte ambițios, dar realizabil, planeta trebuie să ajungă la neutralitatea carbon înainte de 2050 și să reducă, până în 2030, emisiile sale de gaze cu efect de seră cu 45% față de 2010 . Or, spune domnia sa, lumea este încă departe de a fi pe calea cea bună. La mai puțin de 100 de zile de Conferința Națiunilor Unite consacrată schimbărilor de climă, care se va ţine la Glasgow, în Scoția, Guterres cere conducătorilor țărilor G20, precum și altor țări să se angajeze la atingerea obiectivului Zero emisii nete până la mijlocul secolului, să prezinte programe climatice naționale până în 2030 mult mai ambițioase și să pună în aplicare politici și acțiuni concrete vizând emisii nule de gaze, în special să nu mai deschidă centrale pe bază de carbon după 2021, suprimând progresiv subvențiile pentru combustibilii fosili și acceptând un preț stabilit la nivel internațional pentru carbon, așa cum a propus Fondul Monetar Internațional.

Țările G7, ca și celelalte țări dezvoltate, a adăugat Antonio Guterres, vor trebui și ele să propună un program de solidaritate credibil pentru susținerea țărilor în curs de dezvoltare, atingând în mod special obiectivul de 100 miliarde de dolari americani – ajutor, din care cel puțin 50% să fie destinați adaptării la obiectivele rezilierii, finanțării obiectivelor climatice și mobilizând băncile de dezvoltare publice și multilaterale să-și reorganizeze într-o manieră semnificativă portofoliile climatice pentru a răspunde nevoilor țărilor în curs de dezvoltare.