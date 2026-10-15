Antreprenorii sunt în pericol de sancționare din cauza neemiterii bonului fiscal cu cod QR

Antreprenorii riscă amenzi între 2.000 și 4.000 de lei, începând cu 1 noiembrie 2026, din cauza neemiterii bonurilor fiscale cu cod QR care să conțină data şi ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal.

Deși introducerea codului QR pe bonurile fiscale, prin OUG nr. 69/2024, a fost prezentată de Ministerul Finanțelor ca o simplificare a proceselor, eliminare a obligațiilor administrative inutile, reducere a interacțiunilor birocratice și ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale, în realitate s-a transformat într-un proces birocratic pe care instituțiile statului nu reușeșsc să îl gestioneze, fiind lipsite de capacitatea tehnică sau de interesul de a emite normele metodologice pentru punerea în practică a dispozițiilor legale.

Mai mult, după 1 noiembrie 2026, antreprenorii riscă să fie supuși unor controale în cascadă de către diferite instituții publice, care au atribuții în verificarea aceleiași fapte – controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale:

– structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi organele sale subordonate;

– structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi organele sale subordonate;

-Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Având în vedere imposibilitatea tehnică de respectare a dispozițiilor legale, IMM ROMÂNIA solicită Parlamentului României adoptarea în regim de urgență a unei legi pentru prelungirea suspendării aplicării amenzilor cu 1 an, până la data de 1 noiembrie 2027, pentru emiterea bonului fiscal fără cod QR care să conțină data şi ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum şi seria fiscală a aparatului de marcat electronic.

”Avem un nou exemplu de reglementare făcută fără o consultare reală a mediului de afaceri. Introducerea de obligații de conformare și raportare fără efectuarea evaluărilor ex ante, prin care să se estimează fezabilitatea, costurile și riscurile acestui tip de politici publice conduce la rezultate negative pentru întreprinderi. Antreprenorii se trezesc că riscă amenzi și au de respectat obligații, tehnic imposibile, din acte normative adoptate cu ani în urmă și de care pare că au uitat și autoritățile publice, din moment ce nu au emis normele de aplicare nici după 2 ani”, a declarat dl. Florin Jianu, Președintele IMM România.