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PressOne: Cum a ajuns cel mai mare centru de date din România, finanțat din bani publici cu 18 milioane de euro, în pragul insolvenței și anchetat pentru spălare de bani

Magda Dragu
Autor
Magda Dragu
Foto: pressone.ro

Centrul de date hyperscale ClusterPower, inaugurat în aprilie 2022 în localitatea Mischii, județul Dolj, se confruntă cu perspectiva insolvenței, în timp ce acționarul unic al companiei este vizat într-o anchetă penală privind presupuse fapte de spălare de bani și delapidare, potrivit PressOne.

Proiectul dezvoltat de compania Cluster Power SRL a beneficiat încă de la început de sprijin financiar semnificativ. Investiția a fost susținută printr-un credit de 175,3 milioane de lei, garantat de stat, precum și printr-un ajutor financiar nerambursabil din fonduri publice, în valoare de aproximativ 18 milioane de euro.

Potrivit informațiilor publicate de PressOne, dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și îi vizează, printre alții, pe Cosmin Georgescu, antreprenorul care deține ClusterPower, și pe partenerul său de afaceri, Bogdan Stoica.

Citeşte articolul integral pe pressone.ro

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