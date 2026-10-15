Anuala de Artă Urbană, Artown NOW #5, o ediție de referință: peste 10.000 de vizitatori și dublă recunoaștere

Ploiești, capitala artei urbane: 3 săptămâni, 200 de artiști implicați, un sit industrial remodelat prin artă și două premii la Gala Societății Civile.

A cincea ediție Artown NOW s-a încheiat, după trei săptămâni în care Fabrica UZUC și orașul Ploiești au fost deschise publicului sub tema Gramatica libertății. De la 1.500 de vizitatori în weekendul de deschidere la peste 10.000 pe parcursul întregii ediții, oameni din toate colțurile țării au venit să descopere un sit industrial remodelat integral prin artă, o experiență care a confirmat Ploieștiul drept capitala artei urbane din România.

„Ce am construit anul acesta la UZUC a fost realizat, gest cu gest, sub ochii orașului. Le mulțumim celor peste 10.000 de oameni care au răspuns invitației de a veni să descopere munca sutelor de artiști implicați în acest eveniment. Ne-a bucurat enorm curiozitatea publicului. La tururile ghidate au participat mii de oameni dornici să afle povestea locului și a artiștilor care au expus. Le mulțumim artiștilor, partenerilor și comunității pentru încrederea pe care au avut-o în noi. Ceea ce am construit împreună anul acesta pune de pe acum bazele ediției următoare.”, a declarat Livia Florea, fondatoarea Artown NOW.

O ediție construită de 200 de artiști locali și internaționali

Ediția aniversară a reunit 200 de artiști: circa 46 care au creat instalații, murale și intervenții artistice în Fabrica UZUC, alți aproximativ 50 care au venit cu lucrări integrate în expozițiile adiacente, peste 70 de artiști internaționali din cadrul expoziției de afișe Poster Jam, la care s-au adăugat artiștii din programul de evenimente și performance. Împreună au transformat fabrica într-un atelier la scară urbană.

O fabrică transformată în (CONtra)TEMPORARY Museum

Fabrica UZUC – Urban Zone of Unconventional Culture – a devenit, odată cu această ediție, (CONtra)TEMPORARY Museum, un muzeu temporar, permanent și contemporan care pornește de la procesul prin care lucrările iau naștere. Între 24 august și 12 septembrie, artiști români și internaționali au lucrat în același spațiu, realizând intervenții site-specific în dialog cu arhitectura și memoria locului. Publicul a avut ocazia să viziteze un șantier cultural viu, în care îi întâlneau pe artiști în timpul lucrului și descopereau etape ale procesului care rămân, de obicei, inaccesibile publicului.

Cele mai vizitate opere și spații ale ediției #5 au fost:

Sculptura cinetică a artistului american Spenser Little , una dintre lucrările în jurul căreia s-a adunat cel mai des publicul.

, una dintre lucrările în jurul căreia s-a adunat cel mai des publicul. Continuous Studio 11 – Republica Artelor , prin care artistul Dumitru Gorzo și-a mutat atelierul la UZUC pe durata lunii septembrie. În timpul Anualei, în Hala Gorzo publicul a avut ocazia să experimenteze arta contemporană cu picioarele, în cadrul instalației realizate de artist. La finisajul expoziției, din ultimul weekend al evenimentului, vizitatorii au putut pleca acasă cu un element din lucrare. Așa cum Artown aduce arta pe pereții orașului, Gorzo a adus arta contemporană în casele oamenilor.

, prin care artistul Dumitru Gorzo și-a mutat atelierul la UZUC pe durata lunii septembrie. În timpul Anualei, în Hala Gorzo publicul a avut ocazia să experimenteze arta contemporană cu picioarele, în cadrul instalației realizate de artist. La finisajul expoziției, din ultimul weekend al evenimentului, vizitatorii au putut pleca acasă cu un element din lucrare. Așa cum Artown aduce arta pe pereții orașului, Gorzo a adus arta contemporană în casele oamenilor. Masa comunitară de 39 de metri, locul de întâlnire al ediției, în jurul căreia s-au desfășurat ateliere și discuții despre viitorul fabricii și workshop-uri dedicate persoanelor cu dizabilități.

Impact social local măsurabil

Dincolo de program, ediția a avut o componentă socială consistentă. Elevi din școlile din Ploiești și din județul Prahova, cât și studenți din București, parte din programul Erasmus au luat parte la tururi ghidate dedicate. Artiști și facilitatori au susținut ateliere adaptate pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități, inclusiv semnalizarea lucrărilor în Braille și ateliere senzoriale. La mesele comunitare organizate în fiecare weekend, s-au adunat sute de participanți, care au luat parte și la discuții despre viitorul fabricii.

Două premii la Gala Societății Civile 2026

Artown NOW a fost dublu premiat la Gala Societății Civile 2026, în categoria Artă și Cultură: proiectul Artown NOW – Anuala de Artă Urbană a primit Premiul III și Premiul pentru Impact Social. O recunoaștere a felului în care arta urbană poate transforma un oraș și comunitatea din jurul lui.

Artown NOW #5 nu se încheie odată cu ultimul weekend. Muralele, sculpturile și intervențiile realizate anul acesta rămân în spațiul public și intră în colecția de artă urbană care crește, ediție după ediție, în Ploiești. Iar Fabrica UZUC continuă să trăiască după 4 octombrie ca (CONtra)TEMPORARY Museum — un spațiu cultural deschis comunității, în care urmele procesului, documentarea și memoria experienței schimbă, pe termen lung, felul în care este privit acest loc.

Un proiect construit împreună cu parteneriiArtown NOW #5 a fost posibil pentru că parteneri din mediul privat și public au ales să investească într-un proiect cultural de anvergură. Kraftanlagen și IPIP, care prezintă (CONtra)TEMPORARY Museum, au fost alături de Artown NOW încă de la început și au făcut posibilă transformarea halelor în spații de producție și expoziție. WDP – Warehouses with Brains a adus expertiza pe spații industriale care a inspirat reactivarea UZUC. Împreună cu Shopping City Ploiești și NEPI Rockcastle, echipa a construit programele care apropie arta de comunitate, iar cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești și al Administrației Fondului Cultural Național ediția a putut ajunge la public. Fiecare dintre ei a transformat o intenție culturală într-o schimbare concretă în oraș.

Artown NOW pregătește deja ediția din 2027 și este deschis noilor parteneriate pentru a duce mai departe transformarea Ploieștiului prin artă.