Generația Z este tot mai preocupată de impactul tehnologiei asupra mediului

Studiu Kaspersky

Kaspersky analizează un paradox care apare tot mai des în comportamentul Generației Z: deși este generația cea mai conectată la mediul digital, aceasta pare să fie și foarte preocupată de impactul tehnologiei asupra mediului. Unul din cinci respondenți din Generația Z consideră că daunele provocate mediului de infrastructura digitală reprezintă un risc pentru generațiile viitoare, potrivit unui nou studiu realizat de centrul intern de cercetare de piață al Kaspersky.

Pentru Generația Z, tehnologia digitală este o parte integrantă a vieții de zi cu zi: aproape șase din zece respondenți din această generație (59%) spun că se simt încrezători în mediul digital. În același timp, Generația Z pare să fie deosebit de conștientă de costurile de mediu ale unui stil de viață digital – de la resursele necesare pentru fabricarea și înlocuirea dispozitivelor, până la infrastructura necesară pentru stocarea, procesarea și transmiterea unor volume tot mai mari de date.

Potrivit cercetării Kaspersky, 20% dintre respondenții din Generația Z consideră că daunele provocate mediului de infrastructura digitală reprezintă un risc pentru generațiile viitoare, acesta fiind cel mai ridicat procent dintre toate generațiile analizate la nivel global. În mod similar, 22% dintre respondenții din Generația Z indică drept motiv de îngrijorare supraconsumul și creșterea cantității de deșeuri, comparativ cu 19% dintre respondenți la nivel global.

Unii reprezentanți ai Generației Z cunosc și conceptul de centre de date verzi și îl consideră o tendință promițătoare pentru viitor, 11% dintre respondenți selectând această opțiune.

Rezultatele ridică o întrebare interesantă cu privire la modul în care așteptările Generației Z ar putea influența viitorul industriei tehnologice. Pe măsură ce această generație are o pondere tot mai mare în rândul consumatorilor și al angajaților și, în cele din urmă, ajunge și factor de decizie, conștientizarea impactului tehnologiilor digitale asupra mediului ar putea contribui la creșterea cererii pentru soluții mai sustenabile. Această schimbare ar putea determina industria să acorde o atenție sporită mai multor direcții:

Prelungirea duratei de viață a dispozitivelor digitale. Fabricarea unor dispozitive mai durabile și mai ușor de reparat, încurajarea utilizării mai îndelungate a echipamentelor existente și promovarea reciclării responsabile ar putea contribui la reducerea deșeurilor electronice și a impactului asupra mediului asociat înlocuirii frecvente a dispozitivelor.

Îmbunătățirea eficienței energetice a infrastructurii digitale. Pe măsură ce cererea pentru cloud computing, inteligență artificială și alte tehnologii care utilizează volume mari de date continuă să crească, optimizarea resurselor de calcul și îmbunătățirea eficienței energetice a centrelor de date și a rețelelor ar putea contribui la limitarea impactului asupra mediului generat de extinderea serviciilor digitale.

Reducerea impactului asupra mediului al producției tehnologice. O atenție sporită acordată materialelor, resurselor și proceselor de fabricație implicate în producerea dispozitivelor și a infrastructurii digitale ar putea încuraja aprovizionarea responsabilă, procesele de producție eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și folosirea materialelor reciclate acolo unde este posibil.

Abordarea Kaspersky în materie de sustenabilitate reflectă tendința mai amplă de a include impactul asupra mediului în dezvoltarea responsabilă a tehnologiei. Compania se concentrează pe reducerea impactului asupra mediului al propriilor operațiuni, printr-o gestionare mai eficientă a resurselor, tratarea responsabilă a deșeurilor electronice și inițiative care susțin practici de afaceri mai sustenabile. În același timp, Kaspersky recunoaște rolul pe care securitatea cibernetică îl poate avea în susținerea sustenabilității mediului. Prin protejarea dispozitivelor și sistemelor împotriva amenințărilor precum programele malware de tip cryptomining, tehnologiile sale pot contribui și la prevenirea consumului inutil de energie și a emisiilor de carbon asociate.