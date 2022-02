ANUNŢ DE PARTICIPARE

Informații generale privind solicitantul:

Denumire solicitant: CANTUP SRL

CUI: 14551328, Nr. din Registrul Comertului: J15/142/2002

Adresa sediu: Municipiul Târgoviste, Str. Arsenalului nr. 14, judetul Dâmbovita, cod postal 130021, România

Date de contact și mijloace de comunicare:

Persoana de contact: George BEJU

Telefon/fax 0245211143, E-mail: office@novahotel.ro

Titlul proiectului: „Investiții pentru dezvoltarea durabilă a societății CANTUP SRL”

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene – Anexa la Ordinul nr.1284/ 08.08.2016.

Obiectul: Consultanta la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță pentru implementarea proiectului.

Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului si sediul prestatorului.

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata contractului: de la semnarea acestuia și până în ultima zi de implementare a proiectului, dar nu înainte de data achitării contravalorii serviciilor prestate.

Valoarea estimată: 450.000,00 lei fără TVA. Prețul contractului nu se ajustează.

Serviciile de consultanta vor fi plătite doar in situația in care proiectul este aprobat pentru primirea finanțării nerambursabile in cadrul POC 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Obiectiv Tematic – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Data limită de depunere a ofertelor: 11.03.2022, ora 15.00

Data deschiderii ofertelor: 11.03.2022, ora 16.00

Adresa la care se transmit/ deschid ofertele: Municipiul Târgoviste, Str. Arsenalului nr. 14, judetul Dâmbovita, cod postal 130021.

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătura cu participarea la procedura:

Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in Specificațiile tehnice.

Specificațiile si Formularele pot fi obținute printr-o adresă transmisă pe email, fax sau depusă direct la sediul solicitantului sau pot fi descărcate de la următoarea adresă: www.novahotel.ro

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la: CANTUP SRL, Municipiul Târgoviste, Str. Arsenalului nr. 14, judetul Dâmbovita, cod postal 130021, persoană de contact: George BEJU

Telefon/fax 0245211143, E-mail: office@novahotel.ro