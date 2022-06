Aparat dentar invisalign la un pret bun: cu ce este diferit acest aparat de celalalte?

Esti interesat de aparat dentar invisalign pret? Trebuie sa stii ca acest echipament medical utilizeaza o tehnologie de ultima generatie, de imagistica 3D, computerizata. Planul de tratament se bazeaza pe aceasta tehnologie, prin care se proiecteaza fiecare etapa: de la pozitia initiala a danturii, pana la pozitia finala pe care pacientul si-o doreste.

Aparatele dentare invisalign sunt concepute in SUA si reprezinta o inovatie a timpurilor in care traim. Se foloseste un software dedicat si amprenta dentara (clasica si digitala) pentru a se crea un model virtual de aparat dentar. Varianta finala a tratamentului este confirmata de medicul ortodont certificat invisalign, care verifica modelul de aparat dentar de tip gutiera. Afla cu ce este atat de diferit aparatul dentar de ultima generatie fata de celalalte optiuni ale tratamentului ortodontic.

Aparatul dentar se poate indeparta in orice moment de catre pacient, fara interventia doctorului

Unul dintre cele mari impedimente in purtarea unui aparat dentar a fost dintotdeauna aspectul estetic. Exista anumite momente speciale in viata fiecarui om, cand aparatul dentar poate cauza disconfort, anxietate si rusine. De exemplu, e foarte posibil sa te regasesti in lista acelor oameni care nu vor sa poarte aparat dentar la nunta lor. Ei bine, solutia este chiar aici, data de aparatul dentar invisalign, care se poate indeparta in absolut orice moment chiar de catre pacient, fara a fi necesara interventia medicului. Aliniatorii din care este compus aparatul sunt invizibili, dar si detasabili: ii poti da jos la propria nunta, ca mai apoi sa continui tratamentul in ziua urmatoare. Aparatul e realizat si proiectat prin tehnologie digitala.

Aparatul dentar nu te restrictioneaza de la consumul anumitor alimente si nu iti modifica rutina

Un alt mare plus al acestui aparat dentar este ca nu te restrictioneaza in ceea ce priveste alimentatia. Poti consuma orice tip de mancare, pentru ca aliniatorii se scot inainte de masa si se pun ulterior inapoi. Acest lucru se traduce printr-un nivel sporit de confort: pacientul nu simte niciun fel de interdictie, iar rutina sa nu este modificata cu absolut nimic. Daca in cazul unui aparat dentar clasic nu poti consuma alimente tari, cum ar fi nucile, fisticul, dulciurile s.a.m.d., in cazul aparatului dentar invisalign, restrictiile nu mai exista. Mai mult decat atat, poti mentine un nivel optim de igiena dentara pe toata perioada tratamentului ortodontic. Curatarea dintilor se face acasa, simplu si rapid, indepartand aparatul dentar in acel timp.

Aparatul dentar este 100% personalizat pentru fiecare pacient si actioneaza asupra fiecarui dinte

Daca te confrunti cu oricare dintre aceste probleme: inghesuiri dentare, dinti suprapusi sau rotati, dinti spatiati, ocluzie deschisa, ocluzie inversa, ocluzie adanca acoperita – poti fi un candidat al aparatului dentar invisalign. Aliniatorii actioneaza in mod programat asupra fiecarui dinte si se schimba odata la fiecare doua saptamani, deplasand dintii catre pozitia corecta proiectata prin tehnologia computerizata 3D. Aliniatorii sunt conceputi din material termoplastic de inalta rezistenta, de calitate medicala, care vin la pachet cu un nivel ridicat de flexibilitate. Pacientul ii poate indeparta oricand, fara interventia medicului. Dupa stabilirea diagnosticului, medicul ortodont poate analiza daca aparatul invisalign ti se potriveste.

Alege Familydent.ro cu incredere, pentru tratamente ortodontice, estetice, implanturi si coroana dinte

