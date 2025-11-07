APCE: Cât au încasat furnizorii de energie prin compensare la plafonare de la statul român pentru energia neachitată a prosumatorilor

APCE semnalează o situație unică în Europa

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.) atrage atenția asupra unei situații profund dezechilibrate și imorale, generată de o legislație secundară deficitară elaborată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) începând cu anul 2022.

Potrivit analizei realizate de APCE, mecanismul actual de compensare a energiei produse de prosumatori nu are echivalent nicăieri în Europa și favorizează în mod evident furnizorii de energie, în detrimentul producătorilor mici și al consumatorilor finali.

Energia prosumatorilor – o „linie de credit” gratuită pentru furnizori

Conform Ordinului ANRE nr. 15/2022, energia electrică produsă în exces de prosumatori este preluată de furnizori, urmând a fi achitată – eventual – la maximum doi ani de la data facturării.

În realitate, APCE a constatat numeroase situații în care furnizorii nu au emis facturi timp de luni sau chiar ani întregi, ceea ce a condus la situații absurde: energia produsă în 2023 ar putea fi plătită abia în 2027.

În acest mod, prosumatorii au oferit gratuit o linie de credit furnizorilor, cu concursul tacit al autorității de reglementare.

Cum s-a transformat energia verde în profit garantat

Pe baza acestei structuri, energia preluată de la prosumatori a fost plătită cu un preț mediu de 0,518 lei/kWh, iar după includerea marjelor furnizorilor, taxelor, contribuțiilor Transelectrica și TVA, prețul final pentru consumatorul casnic a ajuns la 2,5 lei/kWh în perioada 2023–2024.

În loc să ducă la scăderea facturilor românilor, energia regenerabilă a prosumatorilor a devenit o sursă suplimentară de profit pentru furnizori, susținută direct de bugetul de stat.

Estimare 2023-2024: 428 milioane de euro încasați de la stat, pe o energie neachitată

Potrivit estimărilor APCE:

în perioada 2023–2024 , furnizorii principali din România au preluat circa 2 miliarde kWh de la prosumatori;

, furnizorii principali din România au preluat circa de la prosumatori; din această cantitate, 1,2 miliarde kWh au fost reportați ca energie neplătită prosumatorilor;

au fost reportați ca energie neplătită prosumatorilor; furnizorii au aplicat un adaos mediu de 265% pentru energia preluată și neachitată prosumatorilor.

pentru energia preluată și neachitată prosumatorilor. pentru această energie, statul român a achitat prin mecanismul de compensare și plafonare aproximativ 428 milioane de euro în 12 – 16 luni, cu aprobarea ANRE

Cu alte cuvinte, aproape jumătate de miliard de euro din fonduri publice a fost transferat direct furnizorilor si asta, doar pentru energia regenerabilă produsă de prosumatori si neachitata de catre furnizori.

Estimare pentru 2025

Pentru prima jumătate a anului 2025, sumele suplimentare primite de furnizori de la stat doar pentru energia livrata de prosumatori prin mecanismul de plafonare ar putea depăși 150 milioane de euro. Totalul platit de stat pentru toata energia compensata la plafonare ar fi de 6 miliarde de euro, urmand sa se mai achite peste un miliard.

Un sistem care a ascuns costurile reale pentru români

Între noiembrie 2021 și iulie 2025, clienții casnici și industriali au plătit doar prețuri plafonate, fără a realiza costurile reale de contract aplicate de furnizori.

Aceasta a permis perpetuarea unui mecanism prin care profitul furnizorilor a crescut artificial, în timp ce toți românii prin bugetul de stat au suportat costurile generate de plafonarea preturilor la energie.

Impactul viitoarei „Legi a Prosumatorului”

Noua Lege a Prosumatorului, aflată la CCR si contestata constitutional, prevede printre altele, eliminarea acestei „linii de credit” gratuite de peste doi ani în favoarea furnizorilor.

APCE estimează că implementarea legii va genera un impact semnificativ asupra bugetelor furnizorilor, motiv pentru care “Legea Prosumatorilor “ s-a dorit a fi blocata. In condițiile creșterii numărului de prosumatori in 2025 si a puterii instalate, orice luna de întârziere a aplicării legii le va crea un beneficiu financiar enorm.

Declarație APCE

Astfel, printr-o legislație părtinitoare, elaborată de un reglementator autointitulat „independent”, energia produsă de prosumatori ( si neachitata )a devenit sursă de câștiguri uriașe pentru furnizorii de energie. Nicăieri în Europa prosumatorii nu se confruntă cu un nivel similar de ostilitate din partea autorității de reglementare și a furnizorilor.

Inerția sau nepriceperea guvernelor Ciucă și Ciolacu, care au preferat să mențină ani la rând prețuri plafonate la energie, au creat un cadru din care furnizorii- producatorii si distribuitorii au știut să profite la maximum, în detrimentul consumatorilor de energie.

Dan Pîrșan

Președinte – Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (A.P.C.E.)