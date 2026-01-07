APCE: Comunitățile de Energie, blocate de ANRE încă șase luni. Birocratizare excesivă până la sufocare

Dan Pîrșan

Președinte – Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE)

ANRE încalcă legea, o interpretează după bunul plac și birocratizează excesiv până la sufocare viitoarele Comunități de Energie din România

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) atrage atenția asupra unor derapaje grave ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care, prin propunerea tardivă de ordin privind constituirea Registrului Comunităților de Energie, încalcă flagrant și discreționar OUG 59/2025, depășindu-și competențele stabilite explicit de legiuitor.

Ce prevede clar legea

OUG 59/2025, publicată în Monitorul Oficial la data de 7 noiembrie 2025, stabilește fără echivoc atribuțiile ANRE:

ANRE are exclusiv obligația de a crea și administra un Registru al Comunităților de Energie , destinat înregistrării comunităților deja legal constituite ;

, destinat ; În termen de 30 de zile de la constituirea legală, comunitatea se înscrie în Registru , iar după alte 30 de zile devine operațională;

, iar după alte 30 de zile devine operațională; Legea nu conferă ANRE niciun drept de evaluare, selecție, validare sau „autorizare” a comunităților la înscrierea in Registru.

Rolul ANRE stabilit de legiuitor este, strict administrativ – de registrator. Nimic mai mult.

Încălcarea termenelor legale

ANRE avea la dispoziție perioada 7 noiembrie – 31 decembrie 2025 pentru a adopta procedura de constituire a Registrului. Această obligație nu a fost îndeplinită, ceea ce reprezintă o încălcare directă a OUG 59/2025.

În mod tardiv și în afara cadrului legal, la 31 decembrie 2025, ANRE publică o propunere tardivă de ordin supusă dezbaterii publice, deși termenul legal era deja depășit.

De la registrator la „judecător” ANRE blochează Comunitățile de Energie

Prin conținutul propunerii de ordin, ANRE își arogă discreționar un rol pe care legea nu i-l conferă:

ANRE se substituie Registrului Comerțului , ignorând actele de constituire și înregistrare legală;

, ignorând actele de constituire și înregistrare legală; ANRE se substituie Ministerului Justiției , evaluând validitatea formelor juridice;

, evaluând validitatea formelor juridice; ANRE se transformă într-o autoritate de control și validare, decizând dacă o comunitate este „eligibilă” să existe.

Birocratizare excesivă și abuzivă in două etape

Procedura propusă introduce o birocrație disproporționată, străină de spiritul și litera legii:

cereri tip rigide;

declarații pe propria răspundere semnate electronic, cu cerințe formale arbitrare;

evaluări subiective privind scopul comunității (profit, beneficii sociale, de mediu);

solicitarea de documente tehnice exhaustive (ATR, certificate de racordare, scheme monofilare, documentații de stocare etc.);

raportări obligatorii în termen de 30 de zile privind numărul de membri, instalații, puteri instalate, date statistice și regulamente interne.

Toate acestea nu sunt prevăzute de OUG 59/2025 și au ca efect direct descurajarea și sufocarea inițiativelor cetățenești.

ANRE nu mai înregistrează comunități de energie – le judecă.

ANRE merge mai departe și solicită acces la regulamentele interne ale comunităților, inclusiv:

– obiectivele comunității; regulile de partajare a energiei; mecanismele de decontare internă.

Aceste elemente țin exclusiv de autonomia privată a entităților juridice, nu de competența unui reglementator tehnic.

Comunitățile de Energie, blocate de ANRE încă șase luni

APCE deține un document oficial prin care ANRE solicită Senatului derogări de la termenele de reglementare până după jumătatea anului 2026, invocând supraîncărcarea instituțională. Acest fapt confirmă că ANRE nu tratează Comunitățile de Energie ca pe o prioritate, deși România a fost aproape ultima țară din UE care a transpus această legislație.

În mod bizar, pentru stabilirea tarifelor de rețea, ANRE deleagă informal decizia către operatorii de distribuție, solicitându-le opinii privind tarifele percepute comunităților care utilizează sub 1% din infrastructură.

Poziția APCE

APCE ca ONG reprezentativ in Romania se opune ferm acestei abordări abuzive și birocratice. Procedura cerută de legiuitor este simplă și clară: un registru administrativ, nu un mecanism de control și selecție.

Asociația va formula obiecțiuni oficiale în cadrul consultării publice, iar în cazul ignorării acestora, ordinul ANRE va fi contestat în instanță.

Totodată, APCE va solicita clarificări din partea experților OECD implicați în armonizarea legislației privind Comunitățile de Energie, pentru a stabili dacă propunerile ANRE sunt conforme cu bunele practici europene.