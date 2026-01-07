Extern

Aliații Ucrainei semnează o declarație privind desfășurarea trupelor după un armistițiu cu Rusia

Autor Mariana Butnariu

Principalii aliați europeni ai Ucrainei au convenit marți asupra unor garanții de securitate esențiale pentru Kiev, inclusiv desfășurarea unei forțe militare multinaționale după un eventual armistițiu cu Rusia.

Macron: un „pas semnificativ” pentru descurajarea agresiunii

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că acordul reprezintă un pas major spre o pace durabilă și ar putea preveni noi agresiuni ale Rusiei împotriva Ucrainei.

Coaliția Voluntarilor și rolul Statelor Unite

Decizia a fost luată în cadrul celei mai ample reuniuni de până acum a Coaliției Voluntarilor, la care au participat reprezentanți din 35 de țări. SUA ar urma să conducă un mecanism de monitorizare a armistițiului, cu participare europeană.

Trupe europene pe teritoriul Ucrainei după încetarea focului

Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declarație de intenție care prevede desfășurarea de trupe britanice, franceze și ale altor state europene în Ucraina după armistițiu.

Fără angajament public explicit din partea Washingtonului

Deși proiectul inițial de declarație menționa sprijinul SUA în cazul unui nou atac rusesc, această formulare nu a fost inclusă în documentul final publicat marți seara.

„Garanții robuste” pentru o pace durabilă

Macron a subliniat că aceste garanții sunt esențiale pentru ca un acord de pace să nu echivaleze cu o capitulare a Ucrainei și să nu creeze premisele unei noi agresiuni ruse.

Problema teritorială, obstacol major în negocieri

Atât trimisul american Steve Witkoff, cât și Volodimir Zelenski au identificat chestiunea teritorială drept cea mai dificilă problemă, în contextul cererilor Rusiei ca Ucraina să renunțe la regiuni din estul țării.

Poziția Marii Britanii: pregătiri militare pe termen lung

Premierul Keir Starmer a declarat că Marea Britanie și Franța vor crea centre militare și infrastructură protejată pentru arme și echipamente, menite să sprijine capacitățile defensive ale Ucrainei.

Germania, prudentă privind desfășurarea de trupe

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că forțele germane ar putea contribui la monitorizarea unui armistițiu, însă cu baza într-o țară vecină, subliniind necesitatea compromisurilor diplomatice.

Context geopolitic tensionat

Discuțiile de la Paris au avut loc pe fondul unor tensiuni recente între Europa și SUA, alimentate de acțiuni americane în Venezuela și de declarațiile privind Groenlanda, însă Macron a exclus scenariul încălcării suveranității daneze.

