APCE: Germania taie tarifele de rețea la jumătate. România rămâne blocată în taxe?

Dan Pîrșan

Președinte – Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (A.P.C.E.)

Germania reduce tarifele de rețea cu peste 50% printr-o posibila subvenție guvernamentală de 6,5 miliarde €, ceea ce scade factura finală pentru consumatori și companii anunta Reuters pe data de 01 Octombrie 2025..

➝ În România, tarifele de transport și distribuție reprezintă o componentă semnificativă din prețul energiei, iar o astfel de măsură ar putea fi analizată pentru a sprijini economia și consumatorii casnici. Scopul măsurii este protejarea competitivității industriale: industriile mari consumatoare de energie (oțel, chimie, aluminiu) riscă relocarea dacă prețul la energie rămâne prea ridicat.

➝ În România, sectoare precum metalurgia, cimentul, agricultura intensivă și industria auto ar beneficia direct de reducerea tarifelor de rețea. Consumatorii casnici din Germania plătesc în prezent ~0,40 €/kWh, cu 20% mai mult decât înainte de criza energetică. Reducerea taxelor de rețea ar trebui să tempereze aceste costuri.

➝ În România, facturile populației sunt deja sensibile la fluctuațiile de pe piața energiei, iar o reducere a tarifelor reglementate ar aduce o scădere directă a costurilor pentru gospodării. Legislația europeană permite intervenții temporare: Germania a folosit fondul național pentru climă și transformare (KTF), compatibil cu normele UE.

➝ România ar putea folosi fonduri europene, PNRR sau Fondul de Modernizare pentru a susține temporar costurile rețelelor, astfel încât să nu fie transferate integral consumatorilor. Impact pentru prosumatori și comunități energetice: Tarifele de rețea sunt parte din costul de echilibrare și compensare al energiei.

devine și mai avantajoasă, crescând atractivitatea investițiilor în panouri fotovoltaice și baterii. În România, unde crește numărul prosumatorilor, o reducere a tarifelor de rețea ar putea stimula și mai mult autoconsumul și formarea de comunități energetice.

Măsuri guvernamentale suplimentare

Pe lângă această reducere a tarifelor de reţea, guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz intenţionează să reducă impozitul pe electricitate la nivelul minim permis de reglementările Uniunii Europene pentru industrii şi agricultură.

✅ Concluzie pentru România:

Germania arată că statul poate interveni pentru a reduce presiunea tarifelor de rețea asupra facturilor dar s ia impozitarii energiei electrice, fără a afecta investițiile în infrastructură. O politică similară în România ar putea:

proteja populația de facturi mari,

păstra competitivitatea industrială,

și stimula dezvoltarea prosumatorilor și a comunităților de energie.

Germania demonstrează că statul poate interveni inteligent pentru a reduce presiunea tarifelor de rețea, fără a frâna investițiile în infrastructură. România are acum oportunitatea de a adopta o politică similară, care să protejeze consumatorii, să crească competitivitatea industrială și să încurajeze energia produsă de cetățeni

Considerând că Guvernul României “traieste” din taxele impuse pe energie si din dividendele uriase pe care le colecteaza de la firmele producatoare de energie care-i apartin, acest lucru este putin probabil pentru România.