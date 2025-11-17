APCE: Prosumatorii sunt exact cei care, zi de zi, “țin țara în priză”

România traversează una dintre cele mai sensibile perioade pentru securitatea sa energetică. În timp ce autoritățile vorbesc despre independență, „green deal” “ hub energetic zonal” și investiții strategice in stocare, realitatea din teren spune cu totul altceva: mai mult de un MWh din cinci consumați la nivel național în 2024 a fost importat, iar producția internă de energie a înregistrat o scădere semnificativă de 7% față de anul trecut.

Producția hidro s-a prăbușit: cu 23% mai puțin

Hidroelectrica, considerată de ani de zile perla coroanei sistemului energetic, a produs în 2024 cu 23% mai puțin. Cauza principală? Lipsa de apă din râuri și din Dunăre – un fenomen pe care specialiștii îl pun pe seama schimbărilor climatice, gestionării deficitare și absenței investițiilor în infrastructura hidro.

Această scădere nu este doar o cifră într-un raport. Este un semnal de alarmă.

Când segmentul de producție cu cel mai mic cost marginal cade, România își pierde principala plasă de siguranță.

Prosumatorii – colacul de salvare ignorat de autorități

În timp ce producția scade, o categorie de consumatori salvează sistemul fără să primească recunoaștere oficială: prosumatorii.

Potrivit estimărilor Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE), în 2025 prosumatorii vor produce și injecta în rețea aproximativ 2 TWh, adică aproape 20% din consumul casnic al României. O cifră impresionantă, care ar trebui să fie tratată ca un indicator strategic.

Dar, în loc să fie sprijiniți, prosumatorii sunt tratați adesea ca o povară:

plătiți cu întârzieri de până la doi ani de către furnizori,

de către furnizori, dispecerizați digital și controlați în funcție de limitările unor rețele învechite,

și controlați în funcție de limitările unor rețele învechite, marginalizați în discursul unor instituții care încă privesc descentralizarea energetică ca pe o amenințare.

Paradoxal, exact cei care aduc lumină în sistem sunt cei împotriva cărora se ridică cel mai mare val de rezistență.

Transelectrica „nu vede” energia prosumatorilor, dar încasează bani pentru ea

O anomalie majoră sesizata de catre APCE: Transelectrica, operatorul național de transport, nu transporta energia prosumatorilor ea, fiind consumata in proximitate tranzitand majoritar liniile de joasa tensiune apartinand operatorilor de distributie. Totuși, compania încasează serviciul de transport pentru energia pe care nu a transportat-o.

APCE estimează că în 2025 aceste încasări vor ajunge la 35 de milioane de euro.

Este, practic, o taxare indirectă a tuturor consumatorilor, în condițiile în care energia produsă local de prosumatori rămâne în aceeași zonă de distribuție și nu folosește infrastructura de transport de înaltă tensiune.

Val de inițiative legislative împotriva prosumatorilor

„Nu trece săptămâna fără să vedem o nouă inițiativă parlamentară care vizează restricționarea prosumatorilor”, spune APCE.

Multe dintre aceste propuneri au la bază interese promovate de marile companii din energie, care văd în prosumatori un competitor și nu un partener.

În loc să fie încurajat un model modern, european — cel al energeticului distribuit și participativ — România riscă să se blocheze în paradigme depășite, în care câteva companii controlează întreaga piață.

Un apel direct către decidenți

În contextul în care importurile cresc, producția scade, iar schimbările climatice pun presiune pe resursele hidro, prosumatorii reprezintă nu doar o soluție, ci un pilon strategic pentru securitatea energetică a României.

Și totuși, sunt tratați ca un inconvenient.

Dragi guvernanți,

România nu își mai permite să ignore prosumatorii.

Fără ei, țara ar rămâne — la propriu — pe întuneric.

Dan Pîrșan