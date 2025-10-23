APCE: Sistemul Energetic trebuie să se adapteze schimbării inevitabile, nu să caute vinovați

Asociația Prosumatorilor și Consumatorilor de Energie (APCE) a reacționat la declarațiile recente ale directorului Dispeceratului Energetic Național (DEN), dl. Virgiliu Ivan, privind provocările Sistemului Energetic Național (SEN) în fața valului tot mai mare de energie regenerabilă produsă local.

Asociația salută recunoașterea faptului că modelul centralizat de producție și consum energetic, potrivit unei economii planificate din secolul trecut, nu mai corespunde realităților actuale. „Totuși, deși tranziția spre descentralizare a început în România de peste 15 ani, SEN nu este încă pregătit să integreze eficient energia regenerabilă produsă local. Se pare că descentralizarea i-a luat prin surprindere pe unii actori instituționali, așa cum primarii sunt luați prin surprindere de prima ninsoare”.

– Considerăm că cei care încă sunt ancorați în trecut ar trebui să ceară să fie înlocuiți de cei care au viziune și privesc spre viitor, pentru că tehnologia nu poate fi ținută la granițele României…

Mitul prosumatorului care nu plătește tarife – necunoaștere sau rea-voința?

Una dintre afirmațiile D-lui Virgiliu Ivan care au stârnit stupoare este cea conform căreia „prosumatorii aproape că nu mai plătesc tarife, deși sunt racordați la rețea”.

APCE o califică drept „complet falsă” ba chiar rău – intenționata si acest lucru denota in mod îngrijorător, chiar necunoașterea realității. APCE isi permite sa-i explice d-lui specialist Ivan următoarele:

Prosumatorii plătesc aceleași tarife de rețea și taxe reglementate ca orice consumator, pentru energia preluată din rețea. În plus, energia produsă de aceștia și consumată de vecinii lor generează deja tarife de transport și distribuție plătite de consumatori finali. Este firesc ca, pe măsură ce cineva își produce propria energie, valoarea totală a tarifelor plătite să scadă proporțional cu energia neconsumată din rețea – dar aceasta nu înseamnă că tarifele au fost eliminate.

În cazul în care prosumatorii își montează baterii și consumă mai puțin din rețele, acest lucru, dacă îl îngrijorează pe dl. specialist Ivan, este cu adevărat îngrijorător prin prisma faptului că nu putem obliga prosumatorii să plătească un serviciu pe care rețelele nu îl prestează.

Asociația mai arată că, în 2024, Transelectrica a încasat necuvenit aproximativ 18 milioane de euro din tarife aplicate energiei produse de prosumatori și consumate local, sumă care ar putea depăși 35 de milioane de euro în 2025.

„Așadar, nu doar că prosumatorii plătesc, ci sistemul chiar colectează bani pe energia care nici măcar nu trece prin liniile de transport național”,am putea puncta fara sa greșim.

Alte tari avansate energetic din Europa au dedus din facturile cetățenilor lor energia consumata local de către populație si firme- din tarifarea transportatorului energetic national, acolo unde avem Agenții de Reglementare. Noi, se pare ca avem doar pe hartie asemenea entitate.

Comparația colapsului sistemului de pensii cu Sistemul Energetic Național

Ivan a comparat SEN cu sistemul public de pensii. APCE consideră analogia potrivită, dar cu o concluzie diferită: „Când statul a constatat că sistemul de pensii nu mai poate susține toate contribuțiile, a creat pilonii II și III – soluții private, flexibile și complementare. Poate că și în energie e timpul să discutăm despre un SEN 2 sau SEN 3: rețele inteligente, administrate local sau privat, care să integreze eficient prosumatorii și comunitățile energetice.”

Altfel, asteptam demisia celor care nu au avut viziune si au dus la acest colaps la care asistam neputinciosi.

Realism energetic, nu nostalgii industriale

APCE atrage atenția că, în actualul context economic, ideea că România va atrage noi consumatori industriali masivi este nerealistă. Cu prețuri de circa 1,5 lei/kWh , standardele europene împing economia spre eficiență, nu spre risipă.

Clădirile noi trebuie să fie eficiente energetic si sa-si producă minim 40% din energie nu să consume în bandă. Consumul scade de peste 25 de ani, iar direcția rămâne aceeași. Soluția nu este să visăm la fabrici care ard curent zi și noapte, ci să adaptăm sistemul la realitatea descentralizată.

Romania va produce energie local asa cum si fabricile de pâine centralizate s-au desființat după anii '90. Cine nu accepta asta, este si va fi uimit in continuare cand Transelectrica va transporta tot mai putini electroni.

Stocarea energiei nu va face miracole pentru rețeliști

Asociația salută ideea includerii sistemelor de stocare în toate programele de finanțare pentru instalațiile de producție, considerând-o o măsură esențială pentru stabilitatea rețelei. Totuși, APCE atrage atenția că aceste sisteme nu vor „crește” artificial consumul, ci doar vor face energia mai flexibilă și mai sustenabilă.

Stocarea ajută la echilibrarea sistemului, dar nu va readuce consumatorii industriali în bandă.

APCE subliniază că modelul actual de tarifare trebuie regândit. Energia produsă și consumată local nu tranzitează rețelele de transport național, deci nu este justificat ca aceasta să fie tarifată la fel ca energia care parcurge sute de kilometri.

Electronii nu fac turism prin liniile de înaltă tensiune atunci când pleacă din panoul unui prosumator și ajung la vecinul de peste drum. Tarifele trebuie să reflecte realitatea fizică, nu inerția birocratică

Pe final, ii transmitem prin acest articol d-lui Virgiliu Ivan că:

„Sistemul Energetic trebuie să se adapteze schimbării inevitabile, nu să caute vinovați .”