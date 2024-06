Apple devine primul brand din lume evaluat la un trilion de dolari

• Cele mai valoroase branduri globale revin pe creștere și valorează cu 20% mai mult în 2024

• NVIDIA profită de valul AI pentru a intra în Top 10 megabranduri



Apple marchează astăzi o etapă istorică, devenind primul brand din lume de un trilion de dolari, potrivit clasamentului celor mai valoroase branduri globale, lansat azi de Kantar și care poate fi accesat aici: Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands Report 2024. Deținând poziția nr.1 pentru al treilea an consecutiv, Apple le arealături, în fruntea clasamentului, pe Google, Microsoft și Amazon, grupulreflectând locul extrem de important pe care îl are tehnologia în viața de zi cu zi.

McDonald’s își păstrează, de asemenea, poziția în top cinci, succesul său fiind susținut de inovația continuă, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru meniurile dinamice proiectate pe panouri digitale și pentru predicția comenzilor, demonstrând modul în care mărcile din sectoarele din afara tehnologiei explorează, de asemenea, inteligența artificială pentru a stimula creșterea. Ilustrând puterea pe care o arată deja AI-ul în viața de zi cu zi, NVIDIA urcă 18 locuri până pe locul 6 în clasamentul din 2024, cu o creștere a valorii mărcii de 178%. Facebook revine în Top 10 după o absență de un an, în timp ce Oracle intră în Top 10 pentru prima dată.

Clasamentul BrandZ din acest an subliniază rezistența mărcilor de top, valoarea totală a brandurilor globale din Top 100 revenind pe o creștere de 20%, ajungând la 8,3 trilioane de dolari, aproape de maximul de 8,7 trilioane de dolari atins în 2022. De la lansarea BrandZ din 2006, valoarea cumulată a brandurilor globale din Top 100 a crescut cu 474%. Pragul pentru ca o marcă să poată intra în Top 100 a crescut cu 354%, de la 4 miliarde de dolari la 19 miliarde de dolari acum.





Kantar BrandZ Top 10 Cele mai valoroase branduri globale 2024

1 Apple 1,015,900 +15% 2 Google 753,474 +30% 3 Microsoft 712,883 +42% 4 Amazon 576,622 +23% 5 McDonald’s 221,902 +16% 6 NVIDIA 201,840 +178% 7 Visa 188,929 +12% 8 Facebook 166,751 +79% 9 Oracle 145,498 +58% 10 Tencent 135,215 -4%







Valoarea totală cumulată pentru Top 100 branduri globale = $8.3 trilioane; +20%





Martin Guerrieria, coordonatorul Kantar BrandZ, explică: „Cu evaluarea mărcii sale la 1 trilion de dolari, Apple s-a dovedit rezistent la provocările existente în piață, brandul având puterea să justifice prețurile sale premium și dovedind că mărcile care sunt diferite în mod semnificativ și care le vin ușor în minte consumatorilor (Meaningful, Different, Salient), reușesc să facă față mai bine perturbărilor economice globale. Raportul nostru de anul acesta arată că mărcile puternice continuă să prospere în ciuda incertitudinii economice globale. Vedem, în analiza din acest an, că brandurile care investesc în AI înregistrează câștiguri remarcabile, culegând roadele unei experiențe mai bune pe care o oferă clienților. Dar marketingul arată că poate să fie eficient în multe forme, fie prin conținut excelent, noi inovații, o strategie media eficientă, o politică de prețuri inteligentă și multe altele. În mod esențial, investiția într-o strategie de marketing eficientă contribuie semnificativ la îmbunătățirea predispoziției pe care consumatorii o au față de brand și la consolidarea valorii acestuia, aducând o contribuție financiară importantă pentru a consolida succesul pe termen lung al afacerii, al companiei.

Cele mai performante companii evidențiază inteligența artificială (AI) și valoarea pentru consumatori

Alături de NVIDIA, și titanii în materie de AI, Adobe și AMD, au înregistrat câștiguri impresionante, asigurându-și un loc în Top 20 branduri în funcție de creșterea valorii mărcii, crescând față de 2023 cu 66% și, respectiv, 53%. Adăugând și Instagram, Facebook sau Uber, care au înregistrat și ele creșteri din nou, toate aceste companii evidențiază modul în care inovațiile tehnologice pot stimula implicarea consumatorilor și pot accelera creșterea afacerii.

Povești de succes din clasamentele la nivel de categorie

Analizând cele 13 clasamente individual la nivel de categorie, schimbările notabile din diferite sectoare evidențiază o varietate de atribute care ajută la îmbunătățirea puterii sau a capitalului de brand:

Băuturi alcoolice : Corona a devenit cel mai valoros brand de bere din lume. Accelerarea constantă a creșterii de la nivel global și dezvoltarea în piețe aflate în creștere, cum ar fi Brazilia, China și Africa de Sud, menținând în același timp poziția solidă din piața domestică, din Mexic, au fost factori cheie ai succesului său.

: a devenit cel mai valoros brand de bere din lume. Accelerarea constantă a creșterii de la nivel global și dezvoltarea în piețe aflate în creștere, cum ar fi Brazilia, China și Africa de Sud, menținând în același timp poziția solidă din piața domestică, din Mexic, au fost factori cheie ai succesului său. Îmbrăcăminte : Nike își păstrează poziția de brand nr.1 în categoria îmbrăcăminte, dar diferența sa față de concurenți s-a redus. Creștereade 47% pentru Zara a făcut-o pe aceasta să devină marca cu a doua cea mai mare creștere din Top 100 global, urcând 24 de locuri, până pe locul 70. Abordarea inovatoare a Lululemon în ceea ce privește athleisure (îmbrăcăminte sport comodă)și angajamentul său față de calitate au adus o creștere de 24% a valorii mărcii, ducând-o pentru prima dată în Top 100 Global.

: își păstrează poziția de brand nr.1 în categoria îmbrăcăminte, dar diferența sa față de concurenți s-a redus. Creștereade 47% pentru a făcut-o pe aceasta să devină marca cu a doua cea mai mare creștere din Top 100 global, urcând 24 de locuri, până pe locul 70. Abordarea inovatoare a în ceea ce privește athleisure (îmbrăcăminte sport comodă)și angajamentul său față de calitate au adus o creștere de 24% a valorii mărcii, ducând-o pentru prima dată în Top 100 Global. Produse de lux : Louis Vuitton rămâne cel mai valoros brand din categoria de lux, cu o evaluare a mărcii de 130 de miliarde de dolari. Hermès a excelat, de asemenea, prin îmbunătățirea imaginii de brand exclusivist și prin prețurile sale premium, prosperând atât pe piețele din SUA, cât și pe cele din China, ceea ce a dus la o creștere cu 23% a valorii mărcii.

rămâne cel mai valoros brand din categoria de lux, cu o evaluare a mărcii de 130 de miliarde de dolari. a excelat, de asemenea, prin îmbunătățirea imaginii de brand exclusivist și prin prețurile sale premium, prosperând atât pe piețele din SUA, cât și pe cele din China, ceea ce a dus la o creștere cu 23% a valorii mărcii. Media și divertisment : Netflix a atins noi culmi, urcând pe locul 4 în categorie. Creșterea valorii mărcii sale cu 51% a fost determinată de o creștere fără precedent a numărului de abonați, precum și de limitarea posibilității de a folosi parolele altor persoane. Acest lucru subliază nivelul ridicat de încredere pe care serviciul de streaming îl are în puterea brandului de a-i predispune pe consumatori să îl aleagă.

: a atins noi culmi, urcând pe locul 4 în categorie. Creșterea valorii mărcii sale cu 51% a fost determinată de o creștere fără precedent a numărului de abonați, precum și de limitarea posibilității de a folosi parolele altor persoane. Acest lucru subliază nivelul ridicat de încredere pe care serviciul de streaming îl are în puterea brandului de a-i predispune pe consumatori să îl aleagă. Retail: Amazon își păstrează poziția de cel mai valoros brand de retail, cu o creștere a valorii mărcii de 6%. În afară de el, inovarea în zona de accesibilitate a produselor, precum și o atenție ridicată la stabilirea unui nivel al prețurilor care să țină cont de schimbarea comportamentelor consumatorilor, au asigurat rezultate remarcabile pentru Lowe’s, Aldi, TJ Maxx, precum și pentru giganții regionali de comerț electronic Pinduoduo și Mercado Libre.

Raportul Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2024, inclusiv clasamentele pentru Top 100 global 100 și pentru fiecare dintre cele 13 categorii individuale, plus analize ample sunt acum disponibile aici.

Kantar oferă în mod gratuit acces rapid la evaluarea performanței unui brand în comparație cu concurenții săi dintr-o anumită categorie, printr-un instrument interactiv ce poate fi accesat aici: BrandSnapshot powered by BrandZ.