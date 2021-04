Rețeaua Vodafone este 100% verde, fiind alimentată integral din surse de energie regenerabile

Începând de la 1 aprilie 2020, toată energia electrică necesară desfășurării operațiunilor Vodafone România provine din surse regenerabile

Din 2019, compania a demarat instalarea de panouri fotovoltaice pe locațiile sale și, în prezent, explorează utilizarea instalațiilor eoliene

Alături de Vodafone Group, compania și-a asumat reducerea amprentei directe de carbon la 50% până în 2025 și în proporție de 100% până în 2030

Rețeaua Vodafone România este 100% verde, fiind alimentată integral cu energie electrică din surse regenerabile. Începând cu 1 aprilie 2020, ca urmare a renegocierii contractelor cu furnizorii de electricitate, compania s-a asigurat că toata energia electrică necesară operațiunilor sale, inclusiv energia electrică consumată în spații închiriate, provine din surse regenerabile.

Cătălin Buliga, CTO Vodafone România, a declarat : “Grija față de Planetă este un pilon principal al strategiei Vodafone. În acest sens, ne-am asumat o serie de obiective ambițioase și am reușit deja, într-un interval relativ scurt, să înregistrăm progrese majore. Utilizăm 100% energie verde pentru operațiunile Vodafone din România, ne-am micșorat considerabil consumul de energie în principalele centre de date, am introdus SIM-uri electronice pentru a reduce consumul de plastic și multe altele. Într-o lume în care tehnologia joacă un rol atât de important și volumul comunicațiilor digitale crește în fiecare an, generând o amprentă de carbon tot mai mare, este important să venim cu acțiuni concrete pentru a micșora impactul asupra mediului. Faptul că operațiunile noastre din România folosesc acum doar energie verde este un motiv de mândrie pentru noi și, sper eu, și pentru clienții noștri.”

În plus, în anul 2019 Vodafone România a demarat acțiunea de instalare de panouri fotovoltaice pe locațiile sale și explorează, în prezent, utilizarea instalațiilor eoliene cu scopul de a genera energie verde prin investiți proprii, pe lângă achiziționarea de energie exclusiv din surse regenerabile.

Aceste demersuri se subscriu obiectivelor asumate de companie în ceea ce privește grija pentru mediul înconjurător, prin pilonul strategic numit Planet, și susține realizarea misiunii întregului Grup Vodafone de a contribui la un viitor mai bun, prin crearea unei societăți digitale sustenabile și reziliente, în care oportunitățile și șansele de dezvoltare sunt accesibile tuturor.

Până în luna iulie a acestui an, întreaga rețea Vodafone din Europa va fi alimentată exclusiv cu energie ce provine din surse regenerabile (energie eoliană, solară sau hidroenergie), formând, astfel, rețeaua Vodafone Green Gigabit.

Obiectivul final Vodafone este de a atinge un nivel net zero al emisiilor de carbon până în 2040, la nivelul întregului grup, prin limitarea în întregime inclusiv a emisiilor indirecte (precum cele care provin din lanțul de aprovizionare sau din utilizarea produselor vândute, călătorii de business ș.a.m.d.).