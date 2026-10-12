Aproape 60% dintre cursanții online s-au confruntat cu incidente cibernetice

Studiu Kaspersky

Instrumentele și serviciile digitale pentru educație sunt utilizate pe desktopuri, laptopuri, tablete și dispozitive Windows bazate pe arhitectura ARM, fiind considerate tot mai mult o opțiune eficientă pentru învățarea online. Protecția trebuie să îi însoțească pe cursanți pe toate dispozitivele pe care le folosesc, întrucât o parte tot mai mare a educației se desfășoară în format digital și depinde de securitatea datelor și a conturilor. Din acest motiv, Kaspersky își extinde portofoliul de soluții de securitate pentru a include și PC-urile Windows bazate pe ARM.

Potrivit sondajului*, realizat de Kaspersky, 62% dintre respondenți au participat la o formă de educație în ultimele 12 luni. Dintre aceștia, majoritatea au urmat cursuri parțial online: 45% exclusiv în format online și 40% în format hibrid.

Sondajul arată că aproape 60% dintre persoanele care au urmat cursuri online sau în format hibrid în ultimele 12 luni s-au confruntat cu cel puțin un incident digital legat de procesul de învățare. Cele mai frecvente au fost mesajele sau link-urile suspecte (27%), aplicațiile sau site-urile web false (20%) și escrocheriile prin intermediul comunităților online sau al grupurilor de mesagerie (18%). Printre celelalte probleme semnificative s-au numărat cursurile sau furnizorii falși (17%), programele malware incluse în fișiere sau aplicații educaționale (16%) și expunerea datelor personale (16%). Un procent mai mic dintre respondenți s-a confruntat cu certificate nerecunoscute (14%) și cu compromiterea conturilor (10%).

Experții Kaspersky au identificat mai multe tipuri de campanii de e-mailuri spam care promovează servicii de educație online, demonstrând că autorii acestora profită de dezvoltarea rapidă a sectorului. Una dintre tactici vizează părinții, îndemnându-i să își transfere copiii la școala online prin criticarea școlilor tradiționale, cu formulări precum „note slabe, profesori care doar țipă”, și solicitându-le destinatarilor să redirecționeze mesajul. Într-un alt exemplu, e-mailurile se adresează adulților care lucrează, sugerându-le să își reia studiile fără să renunțe la locul de muncă. Cu toate acestea, imaginile din mesaje nu corespundeau conținutului, iar link-urile redirecționau utilizatorii către magazine online terțe, fără legătură cu oferta prezentată. În plus, experții Kaspersky în analiza spamului au detectat diverse e-mailuri nesolicitate care promovau oferte de împrumuturi pentru studenți.

Din păcate, e-mailurile spam și alte escrocherii întâlnite în contextul educației online pot afecta grav atât studiile utilizatorilor, cât și viața lor digitală în general, putând duce chiar la pierderea datelor sau a banilor ori la defectarea dispozitivelor. Aproape jumătate (47%) dintre persoanele care au trecut printr-un incident au pierdut timp, 42% au primit reclame nedorite, 34% și-au pierdut încrederea în platformele educaționale, iar 25% au suferit pierderi financiare — echivalentul a aproximativ unu din șapte dintre toți participanții la sondaj care au urmat cursuri. Generația Z (65%) și Millennials (64%) au raportat cele mai ridicate rate de incidente, în timp ce Generația X (39%) și Baby Boomers (26%) au fost mai puțin afectați.

Sondajul a mai arătat că 71% dintre respondenți folosesc PC-uri cu Windows pentru a studia online, ceea ce evidențiază importanța protejării acestor calculatoare împotriva amenințărilor cibernetice și a unei game largi de escrocherii. Pe măsură ce educația digitală se extinde pe desktopuri, laptopuri și tablete, iar interesul pentru PC-urile Windows bazate pe ARM, utilizate în scopuri educaționale, este în creștere, protecția trebuie să îi însoțească pe cursanți pe toate dispozitivele folosite. În acest context, Kaspersky își extinde portofoliul de soluții de securitate pentru PC-urile Windows bazate pe ARM — de exemplu, dispozitivele cu procesoare Qualcomm Snapdragon X, Snapdragon X Plus și Snapdragon X Elite — extinzând protecția împotriva escrocheriilor și programelor malware, bazată pe AI, la o gamă mai largă de platforme utilizate în educația digitală.

Pentru a rămâne în siguranță în timpul studiului online, experții Kaspersky recomandă: