Aproape 70% dintre familiile moderne cu copii au apelat la o a doua opinie medicală

Studiu Aegon România

6 din 10 respondenți declară că, în ultimii ani, au fost în situația de a cere părerea unui al doilea medic pentru confirmarea unui diagnostic sau tratament

31% dintre români ar achiziționa un serviciu de a doua opinie medicală pentru copil, 24% pentru ei înșiși, în timp ce 17% ar face acest lucru pentru părinți

Aegon România răspunde nevoilor românilor prin extinderea vârstei asiguratului pentru pachetele serviciului de a doua opinie medicală Aegon Diagnose.me disponibile în Alpha Bank

În contextul actual, românii au devenit mai preocupați de sănătatea lor și de modalități de a se proteja și a se asigura de faptul că primesc un diagnostic medical corect. Astfel, 31% dintre români susțin că ar achiziționa un serviciu de a doua opinie medicală pentru copil, 24% pentru ei înșiși, în timp ce 17% ar face acest lucru pentru părinți și 11% pentru partenerul de viață. Restul ar face un astfel de gest pentru bunici, frați sau pentru alt fel de rude sau încă nu au luat o decizie în acest sens. În plus, 74% dintre cei intervievați au declarat că ar fi interesați de un angajator care ar oferi printre beneficii o asigurare care conține componentă de a doua opinie medicală.



„Rezultatele acestei cercetări arată faptul că, deși românii s-au mai obișnuit cu situația prin care trecem, ei sunt în continuare temători, iar una dintre preocupările principale este sănătatea lor și a celor dragi. Un lucru natural, având în vedere experiența ultimelor luni. Tocmai de aceea, am luat decizia de a ne adapta produsele la nevoile lor actuale. Astfel, am hotărât ca Aegon Diagnose.me, serviciul de a doua opinie medicală, să poată fi achiziționat de către clienții partenerului nostru Alpha Bank atât pentru ei, iar vârsta maximă pe care o pot avea în momentul încheierii asigurării este de 80 de ani, cât și pentru copiii lor, fiind disponibil pentru cei cu vârsta de peste 1 an. Cercetările pe care le-am realizat de la debutul pandemiei COVID-19 până acum arată faptul că experiența acestui an și-a pus amprenta asupra modului în care gândesc românii, i-a determinat să ia în considerare asigurările, fie pentru sănătate, fie de viață cu economisire, tocmai pentru a avea un sprijin în situațiile neprevăzute. Până la urmă, asigurările au fost create exact în acest scop, de a fi un sprijin în situațiile dificile, de a facilita accesul cât mai multor oameni la servicii medicale de bună calitate și de a îi ajuta să își construiască, pas cu pas, o anumită stabilitate financiară. Cred că această criză ne-a maturizat, iar efectele vor începe să se vadă și mai mult din a doua jumătate a anului 2021, cel mai probabil.”, este de părere Sînziana Maioreanu, Director General al Aegon România.

„Parteneriatul cu Aegon, demarat în anul 2015, a avut ca scop principal distribuția unor produse de asigurare inovatoare, care să răspundă nevoilor prezente și viitoare ale clienților noștri. În toată această perioadă, produsele oferite au fost îmbunătățite continuu, adaptate sugestiilor primite direct din partea beneficiarilor. Aegon Diagnose.me acoperă acum întreaga familie, crescând nivelul de siguranță al acesteia într-o perioada în care grija pentru sănătatea celor apropiați este mai accentuată ca niciodată.”, a declarat Cristian Daniel Dragoș – Vicepreședinte Executiv Retail Alpha Bank.

Serviciul de a doua opinie medicală Aegon Diagnose.me a fost lansat la finele lui 2017 în colaborare cu platforma Diagnose.me și pune la dispoziția românilor accesul la o echipă de peste 150 medici din 35 de ţări din Europa și SUA. Domeniile acoperite sunt oncologie, neurologie, cardiologie, ortopedie, medicină internă, pediatrie, imagistică, pneumologie etc. Totul se desfășoară online. Pacientul primește un raport de la medicul ales de pe platforma Diagnose.me în 7 zile lucrătoare de la trimiterea documentelor medicale, iar raportul primit va fi în limba română. Pachetul Standard al Aegon Diagnose.me costă 120 lei/an, iar Pachetul Expert costă 360 lei/an.

Studiul efectuat în rândul a peste 1.000 de respondenți din categorii foarte variate a reliefat și dorința oamenilor de a beneficia de servicii medicale cât mai bune și de posibilitatea de a verifica diagnosticele, prin intermediul unei a doua opinii medicale. Astfel, 6 din 10 respondenți au declarat că au apelat la opinia unui alt medic pentru a fi siguri că diagnosticul primit inițial era corect sau pentru a li se confirma deciziile legate de un anumit tratament, o procedură sau intervenție. Categoriile care au apelat cel mai des la servicii de a doua opinie medicală sunt familiile moderne cu copii, în proporție de 69% și tinerii profesioniști, în procent de 63%.

Categoriile analizate în cadrul acestui studiu au fost împărțite în funcție de vârstă, statut familial sau relațional, copii, studii și venituri, după cum urmează: (1) 10% dintre respondenți sunt mileniali (18 – 30 ani) fără parteneri, (2) 12% sunt tineri profesioniști (25 – 35 ani) fără copii, cu educație superioară și venituri medii și mari; (3) 28% reprezintă familiile moderne (25 – 44 ani) cu copii până în 14 ani, studii medii sau superioare și venituri medii-mari; (5) 22% constituie familii tradiționale (30 – 54 ani), care au copii sub 18 ani, studii primare și medii și venituri mici sau medii; (6) 9% sunt persoane mature (35 – 55 ani) și fără partener, eterogene ca nivel de educație și venit; și (7) 19% sunt seniori pensionari (peste 55 ani), căsătoriți, care au copii independenți și care nu mai locuiesc cu ei și au venituri și niveluri de educație diverse.

Aegon România face parte dintr-unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, specializat în asigurări de viață, planuri de pensie și soluții pentru investiții. Aegon are, la nivel mondial, o tradiție de peste 175 de ani și este prezent în peste 20 de țări. În total, cei peste 28.000 de angajați ai companiei oferă servicii financiare pentru aproximativ 30 de milioane de clienți din Europa, Asia și America. Aegon a intrat pe piața din România în 2007, prin compania de pensii private, și în 2008 prin compania de asigurări de viață. În prezent, Aegon are în România peste 1 milion de clienți și 150 de angajați.