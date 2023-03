Asigurările, o problemă nerezolvată în România

Un nou scandal a izbucnit în domeniul asigurărilor. Încă nu au fost despăgubiți toți cei care au făcut asigurări la City Insurance, că a explodat scandalul de la alt asigurator, cel mai mare în zona asigurării obligatorii auto, Euroins. Se pare că nu am învățat nimic din falimentele Astra Asigurări, Carpatica Asig și City Insurance, mai bine zis Autoritatea de Supraveghere Financiară nu a învățat nimic din aceste falimente! Și cum ar putea învăța, din moment ce cel care plătește oalele sparte și nesupravegheate de ASF este cetățeanul, prin Fondul de Garantare. Și uite așa, viața merge înainte, în ASF salariile sunt de mii de euro lunar, iar cetățeanul plătește! Și plătește pe mai multe căi, plătește prin creșterea polițelor RCA, pentru că nu-i așa?, riscurile sunt mari, plătește prin creșterea prețurilor la produsele care au în costul lor cheltuielile de transport, pentru că tarifele RCA de la transportatori se transferă în prețurile produselor, plătesc la service-urile auto etc. Apropo de service-urile auto: prin neplata de către asigurator a dosarelor de daună, multe service-uri ajung în faliment sau cu greu mai rezistă pe piață. Deci daunele în economie și în buzunarele cetățenilor sunt mult mai mari decât falimentul unui asigurator! Și când te gândești că avem un organism instituțional special pentru a supraveghea ca asemenea lucruri să nu se întâmple! Și încă ceva: aceste tunuri date de unii și de alții, tunuri care implică, așa cum am arătat, creșteri de prețuri, stimulează inflația, încă un preț plătit de cetățean!