Extern

Atac asupra unui spital din Gaza: opt morți, între care trei jurnaliști

Mariana Butnariu
Atac asupra unui spital din Gaza

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a anunțat că cel puțin opt persoane au fost ucise luni dimineață într-un atac israelian asupra Spitalului Nasser, situat în sudul Fâșiei Gaza.

Potrivit autorităților locale și agenției Reuters, printre victime se numără și trei jurnaliști: un cameraman al postului Al-Jazeera și un contractant Reuters, alături de un al treilea jurnalist local.

Atacul a avut loc la mijlocul dimineții, în timp ce unitatea medicală era activă, potrivit BBC.

Reacții oficiale

Până la această oră, armata israeliană și biroul prim-ministrului Israelului au transmis că nu au niciun comentariu oficial cu privire la incident.

Situația din Gaza rămâne una deosebit de tensionată, iar datele privind numărul victimelor sunt în continuă actualizare.

Un comentariu

