Atac devastator asupra unui spital din Kabul: zeci de morți și sute de răniți

Un atac aerian asupra unui spital de reabilitare pentru dependență de droguri din Kabul a provocat un bilanț dramatic, cu zeci de morți și sute de răniți, într-un nou episod al conflictului dintre Afganistan și Pakistan.

Spital lovit în plin: victime în rândul pacienților

Atacul a avut loc luni seară, când centrul medical, în care erau tratați aproximativ 2.000 de pacienți, a fost grav avariat.

Jurnaliștii au surprins imagini dramatice:

peste 30 de cadavre transportate pe targă,

clădirea în flăcări la ore după impact,

familii disperate, căutând informații despre cei internați.

Autoritățile afgane susțin că numărul victimelor ar putea ajunge la sute, unele estimări indicând chiar peste 400 de morți, deși aceste cifre nu sunt confirmate independent.

Schimb de acuzații între Afganistan și Pakistan

Guvernul taliban acuză direct Pakistanul de acest atac, însă Islamabadul respinge ferm acuzațiile.

Oficialii pakistanezi susțin că:

au vizat exclusiv ținte militare și infrastructură teroristă,

operațiunea a fost „precisă”, fără intenția de a produce victime civile,

În schimb, autoritățile din Kabul afirmă că: nu existau obiective militare în apropierea spitalului

atacul a vizat o unitate medicală civilă.

Conflict în escaladare

Locuitori și polițiști talibani adună rămășițele unui proiectil la locul unui atac din Kabul, Afganistan, vineri, 13 martie 2026. (Foto AP/Barackatullah Popal)



Situația dintre cele două state s-a deteriorat semnificativ în ultimele săptămâni. Potrivit UNAMA:

cel puțin 75 de persoane au fost ucise,

193 rănite în urma confruntărilor transfrontaliere din 26 februarie până în prezent.

Conflictul reaprins vine în ciuda unui armistițiu fragil stabilit în octombrie.

Apeluri internaționale pentru calm

China a intervenit diplomatic, cerând:

încetarea imediată a focului,

dialog direct între părți,

evitarea escaladării.

Ministrul de externe Wang Yi a discutat telefonic cu omologii săi din ambele țări, în încercarea de a reduce tensiunile, potrivit BBC.

O tragedie umanitară în plină desfășurare

Martorii au relatat explozii puternice în Kabul, urmate de zgomotul avioanelor și al sistemelor de apărare aeriană.

În fața spitalului: