Atacuri de amploare în Golf! Strâmtoarea Ormuz, închisă din nou

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Emiratele Arabe Unite s-au confruntat, duminică dimineaţă, cu un atac cu rachete din partea Iranului, a anunţat Ministerul Apărării, în timp ce în Bahrain s-au activat sirenele de alertă aeriană, iar jurnaliştii AFP din Qatar au auzit explozii la Doha.

Aceste atacuri vin în urma loviturilor aeriene americane din noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Iranului, după ce forţele armate ale acestei ţări au tras asupra unei nave în strâmtoarea Ormuz, potrivit News.ro.

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, relatează AFP şi Reuters.

Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forţele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot.

Membrii echipajului unei nave de tip container despre care s-a raportat că a suferit avarii în apropierea Strâmtorii Ormuz duminică dimineaţa au fost nevoiţi să abandoneze nava, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).

Strâmtoarea Ormuz, din nou închisă de Iran

Marina Gărzii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, relatează AFP şi Reuters. Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forţele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot. A suferit „daune semnificative la sala maşinilor”, iar un membru al echipajului civil este dat dispărut.

Nava „a fost lovită de tiruri de avertisment şi a fost oprită”, au precizat Gărzile Revoluţiei (IRGC) într-un comunicat, fără a da detalii despre navă.

„În urma acestui incident şi având în vedere, în special, nesiguranţa generată de intervenţia ilegală a străinilor, strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine şi până la încetarea intervenţiilor americane în această regiune; nicio navă nu va avea voie să o traverseze”, au adăugat Gărzile, ameninţând totodată că vor ataca bazele americane din regiunea Golfului.

Comunicatul precizează că mai multe nave au încercat să traverseze strâmtoarea pe o „rută neautorizată” şi au ignorat avertismentele de a-şi corecta cursul. Strâmtoarea, a declarat IRGC, a fost închisă „până la noi ordine” şi până la „încetarea interferenţei SUA în această regiune”.