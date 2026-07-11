La 10 ani de la Brexit, un fost vicepremier britanic lansează un atac dur: „Marea Britanie este mai săracă, mai slabă și mai puțin suverană”

Anca POPA (gds.ro)

La un deceniu de la referendumul care a dus la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, fostul vicepremier britanic Nick Clegg afirmă că Brexitul a avut consecințe grave pentru Regatul Unit. Acesta susține că țara este astăzi „mai săracă, mai slabă, mai puțin sigură și mai puțin suverană”.

Într-un interviu acordat publicației The Independent, citat de Mediafax, fostul lider liberal-democrat a criticat dur decizia de a părăsi Uniunea Europeană. El a comparat efectele Brexitului cu un „stop cardiac economic masiv”.

„Ne-am aplicat singuri un pumn în față”

Nick Clegg consideră că dificultățile economice și politice cu care se confruntă în prezent Marea Britanie sunt rezultatul direct al Brexitului.

„Nicio altă țară nu și-a aplicat un pumn în față atât de puternic precum am făcut-o noi în ultimii 10-20 de ani”, a declarat fostul vicepremier.

Acesta susține că promisiunile făcute de susținătorii Brexitului privind recâștigarea controlului asupra destinului țării nu s-au concretizat.

„Suntem mai săraci, mai slabi, mai puțin siguri și – iată marea ironie – mai puțin suverani. Aceasta este tragedia acelor minciuni potrivit cărora urma să ne recăpătăm controlul. De fapt, ultimul deceniu ne-a lăsat cu mai puțin control asupra propriului destin”, a afirmat Clegg.

„Majoritatea britanicilor consideră acum Brexitul o greșeală”

Fostul vicepremier spune că percepția publicului s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Tot mai mulți britanici regretă ieșirea din Uniunea Europeană.

„Marea majoritate a britanicilor știu că Brexitul a fost o greșeală. Marea majoritate a tinerilor sunt convinși de acest lucru și vor ca Marea Britanie să fie din nou conectată la continentul european”, a declarat acesta.

Brexit, la zece ani de la referendum

Referendumul privind Brexitul a avut loc în 2016, iar majoritatea britanicilor au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Regatul Unit a părăsit oficial blocul comunitar la 31 ianuarie 2020, după negocieri îndelungate cu Bruxelles-ul.

La zece ani de la consultarea populară, declarațiile lui Nick Clegg readuc în prim-plan dezbaterea privind impactul economic și politic al Brexitului, într-un moment în care relațiile dintre Londra și Uniunea Europeană continuă să evolueze.