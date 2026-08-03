ELCEN aduce un aport suplimentar de aproximativ 30 MW în Sistemul Energetic Național prin repunerea în funcțiune a CET Grozăvești

Electrocentrale București (ELCEN) informează că, începând de luni, CET Grozăvești reia producția de energie electrică, prin punerea în funcțiune a grupului de cogenerare. Aportul de cca. 30 MW furnizat de CET Grozăvești consolidează stabilitatea Sistemului Energetic Național în contextul evoluțiilor recente și al deciziei Guvernului de a declara stare de alertă energetică la nivel național.

Până în prezent, CET Grozăvești a funcționat exclusiv pe partea de producere a energiei termice, asigurând prepararea apei calde menajere prin intermediul unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF), într-o schemă de exploatare adaptată specificului sezonului cald și nivelului redus al cererii de energie termică.

Aport strategic pentru securitatea energetică

Disponibilitatea fiecărui megawatt în bandă, furnizat prin cogenerare de înaltă eficiență, este esențială pentru menținerea parametrilor de siguranță, echilibru și stabilitate ai rețelei naționale. Intrarea în funcțiune a capacităților dispecerizabile ale ELCEN reprezintă o resursă valoroasă pentru Sistemul Energetic Național. În contextul stării de alertă la nivel național, producția în cogenerare oferă predictibilitate, flexibilitate și continuitate – elemente de bază în prevenirea dezechilibrelor majore.

Alimentarea cu energie termică a Capitalei

Pe lângă aportul de energie electrică furnizat SEN, repornirea CET Grozăvești asigură și producția de energie termică necesară Municipiului București:

CET Grozăvești livrează în prezent aprox. 40 Gcal pentru prepararea apei calde menajere.

livrează în prezent pentru prepararea apei calde menajere. CET București Sud este de asemenea în funcțiune cu un Cazan de Apă Fierbinte (CAF), producând aprox. 60 Gcal.

Cu un total de aprox. 100 Gcal livrate în sistemul de termoficare, ELCEN acoperă integral și eficient cererea actuală din această perioadă, caracterizată printr-un consum energetic termic redus.

În paralel cu măsurile deja adoptate, ELCEN desfășoară pregătirile tehnice și operaționale necesare pentru repornirea CET Progresu până la jumătatea lunii august, acțiune ce va aduce un plus de flexibilitate și siguranță atât în alimentarea cu energie termică a Capitalei, cât și în sprijinirea Sistemului Energetic Național.

„Instituirea stării de alertă energetică la nivel național ne pune în fața unui moment extrem de delicat, în care fiecare megawatt introdus în Sistemul Energetic Național contează enorm pentru evitarea dezechilibrelor. Decizia ELCEN de a porni CET Grozăvești demonstrează din nou rolul strategic pe care centralele noastre de cogenerare îl au: nu doar furnizarea apei calde pentru bucureșteni, ci și consolidarea securității energetice la nivel național. Funcționăm adaptat cererii actuale și suntem pregătiți să răspundem prompt solicitărilor Dispecerului Energetic Național.” – Conducerea Electrocentrale București S.A. (ELCEN)

ELCEN rămâne în permanentă legătură cu Dispecerul Energetic Național (DEN), Ministerul Energiei și operatorul rețelei de distribuție termică, monitorizând îndeaproape evoluția sistemului pentru a ajusta operativ capacitățile de producție în funcție de cerințe.

Actualul context evidențiază importanța menținerii și modernizării capacităților de producere a energiei, stabile, flexibile și predictibile, capabile să răspundă în orice moment necesităților Sistemului Energetic Național. În acest sens, ELCEN implementează investiții de peste 5 miliarde de lei pentru dezvoltarea unor noi unități de cogenerare de înaltă eficiență, investiții care vor consolida securitatea energetică a Capitalei și vor crește flexibilitatea și reziliența Sistemului Energetic Național.