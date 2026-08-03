Drumul spre victorie: Vedere de vultur, lovitură precisă – omul și drona, un singur sistem

Cât timp poți menține în vizor o insectă aflată la distanță, folosind un obiectiv cu zoom de 20x? Cei mai mulți oameni ar pierde ținta în clipa în care aceasta și-ar schimba direcția. Însă tocmai aceasta este abilitatea pe care operatorii de drone ai Armatei Populare de Eliberare (PLA) sunt instruiți să o perfecționeze.

Dronele oferă trupelor terestre ale PLA o capacitate de observare la distanțe mai mari, iar algoritmii contribuie la identificarea și menținerea țintelor. Cu toate acestea, chiar și cele mai avansate tehnologii nu pot face față perfect situațiilor imprevizibile de pe teren.

În cel mai recent episod al producției speciale CMG „Drumul spre victorie”, realizată cu ocazia împlinirii a 99 de ani de la înființarea PLA, urmărim forțele terestre chineze și explorăm misiunea acestora într-un context al războiului modern aflat într-o continuă transformare.