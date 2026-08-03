Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat, la 31 iulie, includerea a peste 40 de entități chineze pe așa-numita „Listă a entităților” elaborată în baza Legii privind prevenirea muncii forțate a uigurilor. Ulterior, un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China a reacționat față de această măsură.

Acesta a declarat că acțiunile SUA sunt complet nefondate. Folosirea în mod repetat a temelor legate de „drepturile omului” și de așa-numita „muncă forțată” ca pretext pentru impunerea unor sancțiuni unilaterale asupra întreprinderilor chineze, pe baza legislației interne, reprezintă un act tipic de coerciție economică. Potrivit oficialului chinez, aceste măsuri afectează grav drepturile și interesele legitime ale întreprinderilor vizate și perturbă stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare la nivel global.

Purtătorul de cuvânt a subliniat în mod special că, la 30 iulie, responsabilii pentru relațiile economice și comerciale dintre China și SUA au desfășurat o videoconferință, în cadrul căreia cele două părți au purtat discuții sincere, aprofundate și constructive privind menținerea unor relații economice și comerciale stabile. Cu toate acestea, la doar o zi distanță, Statele Unite au adoptat măsuri care afectează interesele Chinei, contrar în mod evident consensului la care au ajuns liderii celor două țări. China condamnă cu fermitate și se opune categoric acestor acțiuni.