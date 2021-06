Atenție la firmele care promit ștergerea din Biroul de Credit!

Începând cu anul 2019, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) înregistrează o creștere a numărului de cereri prin care consumatorii solicită ștergerea înregistrărilor din Biroul de Credit. Din păcate, soluționarea acestor cereri nu se poate face printr-un proces de negociere cu banca sau cu IFN-ul, așa cum se întâmplă, de regulă, în cadrul procedurii de conciliere. CSALB trimite cererile primite către instituția de credit sau către instituția financiară nebancară, iar acestea pot doar să verifice corectitudinea înregistrării consumatorului în această bază de date. Din acest motiv, 9 din 10 cereri care au ca obiect ștergerea din Biroul de Credit sunt respinse de bănci și IFN-uri, fiind clasate. Restul de 10% dintre cereri sunt soluționate amiabil, după sesizarea CSALB. Adică, decizia de ștergere a înregistrării aparține comercianților și nu mai implică o negociere în cadrul Centrului.

Din aceste motive, recomandăm consumatorilor să se adreseze direct băncilor și IFN-urilor pentru solicitări care vizează Biroul de Credit și să evite intermediarii care promit sau garantează succesul radierii acestor înregistrări.

Atenţie la firmele care întâi promit radierea, apoi cheamă consumatorii în instanţă

“Asistăm la un fenomen care este deja foarte păgubos pentru mulți consumatori. Sunt pe piață câteva firme care promit radierea înregistrării în Biroul de Credit, iar apoi se îndreaptă în instanță împotriva consumatorilor pentru recuperarea unor sume care, cel mai probabil, sunt acceptate de aceștia prin contracte care prevăd onorariile acestor intermediari. Pe portalul instanțelor se poate vedea faptul că majoritatea solicitărilor sunt pentru suma de 1.500 de lei, iar în unele cazuri se ajunge și la executarea silită a consumatorilor care au avut încredere în promisiunea acestor firme. Numai în București sunt peste 50 de procese intentate de o singură societate care se ocupă cu acest lucru. În multe cazuri, probabil că oamenii au refuzat să mai plătească sumele prevăzute în contract, după ce încercarea de radiere din Biroul de Credit a eșuat. De aceea, facem un apel către consumatori să se informeze în detaliu despre riscurile la care se supun și să urmeze calea sigură și gratuită de rezolvare a acestei probleme: prin adresare directă către bancă sau IFN cu această solicitare. Dacă înregistrarea s-a făcut dintr-o eroare, radierea va fi făcută independent de intervenția unui intermediar care mai pretinde și bani pentru acest lucru. Cât despre cererile cu acest obiect transmise CSALB, le reamintim consumatorilor că este limitată capacitatea de negociere în cazuri în care există o legislație specială. În aceeași categorie intră și solicitările privind programul Noua Casă sau creditele cesionate către societăți care se ocupă cu recuperarea creanțelor, acestea nefiind supravegheate și reglementate de Banca Națională a României”, spune Alexandru Păunescu, Președintele Colegiului de Coordonare al CSALB.

“Solicitarea de ștergere din Biroul de Credit este un drept al consumatorului de servicii financiare, iar acest drept poate fi exercitat în două feluri: printr-o solicitare directă către bancă sau IFN, ori printr-o solicitare online făcută pe portalul Biroului de Credit. Solicitarea făcută către Biroul de Credit tot la bancă sau la IFN ajunge, adică la instituția care a înregistrat persoana respectivă în Biroul de Credit și care are toate documentele pe baza cărora poate fi analizată solicitarea consumatorului. În plus, Biroul de Credit nu are dreptul de a modifica înregistrările făcute de bancă sau IFN. Chiar dacă unele firme promit ștergerea din Biroul de Credit, consumatorii nu au nevoie de niciun intermediar pentru acest demers. În plus, intermediarii percep anumite sume de bani și nu pot garanta un succes la capătul acestui drum. În prezent sunt peste 200 de mii de utilizatori înregistrați pe portalul Biroului de Credit. Unul dintre motivele frecvent invocate de consumatorii care solicită ștergerea înregistrării în Biroul de Credit este lipsa notificării. Conform legislației în vigoare, până la data de 25 mai 2018 banca sau IFN-ul trebuia să notifice consumatorul cu 15 zile înainte de a-l înregistra în Biroul de Credit, dar obligația se păstrează și astăzi. Cu toate acestea, dacă instituția financiară sau o instanță decide că din cauza lipsei notificării trebuie șterse datele persoanei respective, trebuie reținut că datoria față de bancă sau de IFN rămâne. Aceasta nu se șterge și trebuie achitată”, spune Șerban Epure, Director General Biroul de Credit

Cererile de radiere primite de CSALB nu intră în procedura negocierii cu banca/IFN-ul

Anul acesta, în 80% dintre cererile adresate IFN-urilor, prin intermediul CSALB, consumatorii solicită radierea înregistrărilor în Biroul de Credit. În cazul băncilor, ponderea cererilor care vizează Biroul de Credit este sub 20%. Dacă în 2019 și 2020 era un echilibru între cererile cu acest obiect adresate băncilor și IFN-urilor, anul acesta cererile către IFN-uri sunt de peste două ori mai multe decât cele adresate băncilor.

Creșterea numărului acestor cereri s-a suprapus cu perioada crizei sanitare, iar o parte din înregistrările în Biroul de Credit ar putea avea drept cauză întârzieri la plată (inclusiv la credite de valori mici) în cazul consumatorilor care nu au solicitat amânarea ratelor, nu s-au încadrat în condițiile cerute de moratoriile legislative și nici nu au solicitat o conciliere în cadrul CSALB când au întâmpinat dificultăți în achitarea datoriei.