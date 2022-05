Au fost lansate sesiunile pentru înscrierile în programele Rabla Clasic şi Rabla Plus

Începând de vineri, 13 mai 2022, ora 10:00 au fost lansate sesiunile pentru înscrierile persoanelor fizice și juridice în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla Clasic) și a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus), arată un comunicat de presă.

Bugetele puse la dispoziție în această sesiune sunt:

Pentru Programul Rabla Clasic:

– persoane fizice – 335.500.000 lei;

– persoane juridice – 123.000.000 lei;

– U.A.T.-uri și instituții publice – 50.000.000 lei;

Pentru Programul Rabla Plus:

– persoane fizice – 262.000.000 lei;

– persoane juridice – 190.300.000 lei;

– U.A.T.-uri și instituții publice – 100.000.000 lei.

”Bugetul pentru Rabla Plus – persoane juridice a fost deja rezervat, fiind în continuare sume disponibile pentru înscrierea persoanelor fizice, unităților administrativ-teritoriale și instituțiilor publice. De asemenea, încă sunt deschise înscrierile pentru Rabla Clasic, la toate cele trei categorii de beneficiari: persoane fizice, persoane juridice și UAT- uri/instituții publice. Faptul că sumele pentru Rabla Plus – persoane juridice au fost deja solicitate ne confirmă că există un interes impresionant pentru autovehiculele electrice, având în vedere și ecotichetul oferit prin acest program care are o valoare de peste 10.000 de euro. Utilizarea autovehiculelor electrice este pe un trend puternic ascendent, ceea ce mă bucură, fiind un semnal foarte important din partea cetățenilor care fac alegeri prietenoase cu mediul pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului din marile orașe.” a declarat Laurențiu-Adrian NECULAESCU, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

În cadrul Programului Rabla Clasic, prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga următoarele ecobonusuri, astfel:

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;

– ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga:

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

– ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

În cadrul Programului Rabla Plus, cuantumul finanțării este de:

-51.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;

– 54.000 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;

– pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

De asemenea, ecotichetul pentru achiziționarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Următoarea sesiune de înscriere în cadrul acestor programe va fi lansată în luna septembrie 2022, calendarul de desfășurare a sesiunilor de înscriere în cadrul celor două programe și sumele alocate solicitanților fiind disponibile pe site-ul AFM.