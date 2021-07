Automatic Gearbox-servicii complete pentru autoturismele pe cutie automata de viteze

Ai ales sa inlocuiesti autoturismul pe cutie manuala de viteze cu unul pe cutie automata? Ai decis sa te bucuri de fiabilitatea si de libertatea de miscare oferite de cutiile automate de viteze? Ei bine, atunci cu siguranta ca este important sa stii care este unitatea de service auto careia te poti adresa pentru revizia periodica a cutiei de viteze automate sau pentru eventuale reparatii cutii automate.

Fara doar si poate ca niciun sofer nu isi doreste sa fie nevoit sa isi duca autoturismul in service pentru reparatii. Insa uneori astfel de situatii sunt inevitabile. In acest context cea mai sigura alegere o reprezinta un service auto acreditat si autorizat pentru a presta astfel de servicii. In domeniul reparatiilor cutiilor automate de viteze cea mai buna alegere poarta numele Automatic Gearbox.

Experienta in reparatii cutii automate

Cei de la Automatic Gearbox au anticipat cresterea considerabila a numarului de autoturisme de pe piata auto din tara noastra. In acest context au decis sa se specializeze inca din urma cu multi ani in tot ceea ce inseamna reparatii cutii automate. Astfel de-a lungul a mai bine de 15 ani de zile au oferit solutii pentru rezolvarea diferitelor defectiuni la cutia de viteze pentru diferite modele de autoturisme. Aceasta experienta acumulata de-a lungul timpului inseamna identificare rapida a oricarei probleme, dar si solutionarea la fel de prompta.

Mecanici autorizati RAR

Pe baza pregatirii si instruirii in urma diferitelor cursuri de specializare, mecancii care lucreaza in domeniul reparatiilor cutiilor automate de viteze sunt autorizati de catre Registrul Auto Roman. Aceasta este o dovada a faptului ca vei beneficia de servicii profesionale. Atat manopera, cat si piesele folosite pentru a inlocui piesele uzate ale cutiei de viteze beneficiaza de garantie.

Conditii avantajoase pentru clienti

In momentul in care alegi Automatic Gearbox pentru reparatii cutii viteze automate vei putea beneficia de servicii foarte avantajoase. In acest sens merita a fi amintit faptul ca pentru serviciile de diagnoza nu este nevoie de o programare in prealabil, iar serviciile de diagnoza sunt gratuite. In acelasi timp mecanicii vor cauta intotdeauna solutiile cele mai fezabile pentru a oferi clientilor costuri cat mai reduse pentru reparatiile cutiilor automate de viteze.

Servicii complete pentru cutii automate

Odata ce alegi acest service auto specializat in cutii automate vei putea beneficia de servicii complete. In acest sens orice sofer poate sa efectueze revizia periodica a cutiei de viteze in acest service auto. De asemenea, daca ai nevoie de testarea cutiei automate de viteze pentru un autoturism rulat pe care doresti sa il cumperi, la Automatic Gearbox vei beneficia de o testare complexa astfel incat sa te asiguri de faptul ca totul functioneaza in parametrii optimi.

Serviciile de reparatii cutii viteze automate presupun incercarea de reconditionare a pieselor uzate. Daca acest lucru nu este posibil, se va trece la inlocuirea pieselor uzate cu unele piese noi si originale. Doar ca ultima solutie este vazuta inlocuirea cutiei automate de viteze. Pentru informatii complete asupra serviciilor celor de la Automatic Gearbox poti accesa www.reparatiecutieautomata.ro.