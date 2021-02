Automobile Dacia extinde cei 69.000 mp de spațiu logistic închiriat de la Globalworth

Automobile Dacia, cel mai mare producător auto român, și-a prelungit contractul de închiriere pentru cei 69.000 mp ocupați în Pitești Industrial Park, un proiect deținut de Globalworth, sub umbrela sub-brandului Globalworth Industrial. Contractul de leasing pentru Pitești Industrial Park a fost prelungit pentru o perioadă de 10 ani, potrivit unui comunicat de presă.

Situat în Oarja, județul Argeș, la doar 10 km de Pitești, pe autostrada A1, Automobile Dacia organizează și implementează procese specifice pentru logistica post-vânzare a pieselor și accesoriilor auto în Pitești Industrial Park din anul 2010. Complexul modern constă într-o unitate de depozitare cu un singur acoperiș finalizată și închiriată exclusiv unuia dintre cele mai mari centre de distribuție a pieselor de schimb și accesorii ale Grupului Renault din afara Franței.

Mihai Zaharia

“Suntem onorați să prelungim contractul de leasing cu Automobile Dacia, unul dintre cele mai respectate branduri din România. Dorim să le mulțumim pentru încredere și pentru buna noastră colaborare de-a lungul anilor! Faptul că cel mai mare producător auto român a ales serviciile noastre industriale ne motivează să continuăm activitatea Globalworth Industrial la cele mai înalte standarde. Ne-am angajat să lucrăm la fel cum am făcut-o de la bun început și să consolidăm acest parteneriat de la an la an”, a declarat Mihai Zaharia, director de Investiții Globalworth România și director Piețe de Capital Globalworth Group.

Dezvoltat pe o suprafață totală de 16,2 hectare, proiectul a primit o certificare Green Edge, dovedind interesul companiei pentru economiile de utilități și dezvoltarea verde, adăugând valoare experienței chiriașilor.

În plus față de colaborarea logistică, în 2019 Globalworth a început o colaborare pe termen lung cu grupul francez și în sectorul de birouri, oferindu-i o soluție optimă de spațiu de birou. Sediul companiei din România, Renault Bucharest Connected, situat în partea de vest a Bucureștiului, se întinde pe o suprafață de 58.000 mp și include spații de birouri și un centru de design. Renault Bucharest Connected are acces excelent, fiind situat în apropierea rutelor de transport public care deservesc întregul București. Clădirea oferă, de asemenea, acces ușor la Pitești Industrial Park și la Centrul Tehnic Titu, prin autostrada A1.

Tranzacția cu Automobile Dacia este cea mai mare din portofoliul Globalworth Industrial în 2020. În prezent, portofoliul Globalworth Industrial, sub-brandul de logistică și industrie ușoară a Globalworth, se întinde pe o suprafață de 233.098 mp, în diferite zone din România, cum ar fi București, Timișoara, Constanța și Pitești. Printre proiectele care consolidează activitățile de logistică și ale companiei se numără Pitești Industrial Park, Chitila Logistics Hub, Constanța Business Park și Timișoara Industrial Park.

Globalworth este o companie imobiliară activă în Europa Centrală şi de Est, listată la Bursa de Valori de la Londra, în segmentul AIM, care activează în România și Polonia, în ambele ţări devenind principalul investitor pe piața imobiliară de birouri. În România, Globalworth este prezentă în Bucureşti, Timişoara, Constanţa şi Piteşti, în timp ce în Polonia proprietăţile sale se regăsesc în Varşovia, Wroclaw, Lodz, Cracovia, Gdansk şi Katowice.