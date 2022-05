Avantajele inscrierii la cursuri de engleza Cambridge. Ce examene isi poate echivala?

Suportul oferit copilului tau nu e totul pentru a-l ajuta sa faca fata provocarilor scolare si sa se bucure de performante. Pentru a fi sigur ca faci tot ce tine de tine, ca parinte, trebuie sa-i oferi copilului si mediul proprice pentru a-si dezvolta abilitatile la cel mai inalt nivel.

Dezvoltarea abilitatilor lingvistice este cu atat mai importanta cu cat ii asigura micutului tau sansa unui viitor profesional promitator. In cazul in care copilul isi doreste sa urmeze cursurile unui liceu bilingv sau sa se inscrie intr-o clasa de intensiv engleza, atunci nu mai pierde timp si inscrie-l la cursuri engleza Cambridge.

Pe parcursul acestui tip de cursuri de pregatire pentru examene Cambridge, copilul va avea ocazia sa:

se familiarizeze cu formatul examenelor Cambridge;

invete strategii si tehnici de abordare a examenelor Cambridge;

exerseze strategii si tehnici de abordare a probei orale;

isi dezvolte tehnici pentru depasirea unor eventuale blocaje;

afle si sa exerseze tehnici de citire si ascultare, care sa-l ajute sa isi maximizeze scorul la probele de reading si listening;

isi dezvolte abilitatile de scriere, conform cerintelor de examen Cambridge;

invete cum sa tina cont de criteriile de evaluare Cambridge la toate cele patru probe (vorbit, scris, citit, ascultat).

Ce examene va putea sa echivaleze cu ajutorul unor cursuri de pregatire pentru examene Cambridge?

In urma promovarii examenelor Cambridge, copilul tau va putea sa-si echivaleze probele de engleza pentru:

clasa a 5-a Intensiv Engleza (YLE Movers si Flyers);

clasa a 9-a Bilingv Engleza (KET, PET);

Bacalaureat (PET, FCE, CAE).

In plus, copilul poate sustine cursurile de pregatire pentru examene Cambridge atat pe suport de hartie, cat si pe calculator, astfel incat sa poata alege varianta cea mai potrivita pentru el.

Inainte de a lua o decizie, trebuie sa stii ca examenele Cambridge sunt recunoscute de peste 15.000 de institutii si universitati din toata lumea, avand o traditie de peste 100 de ani.

Centrul de limba engleza Flying Colours este alegerea potrivita. Acesta este Centru Oficial de Pregatire si Pretestare pentru examenele Cambridge si se remarca prin rezultate excelente obtinute de cursanti la examenele Cambridge si IELTS. In plus, copilul are posibilitatea de a realiza o evaluare de nivel, inainte de inceperea acestor cursuri de pregatire pentru examene Cambridge. In urma analizei rezultatelor obtinute la evaluarea de nivel, echipa Centrului de limba engleza Flying Colours va decide daca acesta are nevoie de pregatire pentru toate cele patru abilitati necesare in invatarea limbii engleze (vorbit, scris, citit si ascultat) sau doar pentru o parte dintre ele. Trecerea de la un nivel / examen la altul se face in aproximativ doi ani.

Consulta oferta completa pusa la dispozitie de Flying Colours si fa primul pas pentru cariera de vis a copilului tau. Succesul profesional incepe cu oferirea mediului propice pentru dezvoltarea celor mai importante abilitati. Capacitatea de a comunica in limba engleza este garantia sansei copilului de a putea comunica cu oricine, de oriunde din lume. Engleza este a doua cea mai vorbita limba din lume!