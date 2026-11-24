Mai multe avioane militare rusești au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud, a relatat marți agenția de presă Yonhap, preluată de AFP.
Agenția și-a rectificat astfel publicația anterioară care indica faptul că un avion presupus nord-coreean ar fi încălcat spațiul aerian al țării.
‘Mai multe avioane militare rusești, și nu nord-coreene, au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud (KADIZ) deasupra Mării de Est’, a indicat Yonhap, cu referire la această întindere de apă cunoscută și sub numele de Marea Japoniei, citând surse militare.
Un aparat s-a apropiat de insula Ulleung, în largul coastei de est a țării, după ce a pătruns în zonă, determinând autoritățile să emită un avertisment pentru locuitori, potrivit armatei sud-coreene.
Ministerul de Interne a trimis o alertă locuitorilor insulei Ulleung
Ministerul de Interne a trimis o alertă locuitorilor insulei Ulleung, îndemnându-i să se adăpostească. Alerta a fost ridicată puțin înainte de ora 8:00 (luni, 23:00 GMT), la aproximativ cinci minute după ce a fost emisă, potrivit Yonhap.
Armata sud-coreeană a precizat ulterior că spațiul aerian al țării nu a fost încălcat.
Zona de identificare a apărării aeriene nu corespunde spațiului suveran al unei țări. Aceasta este o zonă tampon mai extinsă în care statele efectuează controlul aeronavelor străine.
În general, aeronavele străine se anunță înainte de a pătrunde în zona de apărare aeriană a unei țări terțe, deși nu sunt obligate legal să facă acest lucru.
În urmă cu o săptămână, armata sud-coreeană a făcut cunoscut că a mobilizat avioane de luptă după intruziunea mai multor aparate militare rusești în zona sa de apărare aeriană.
MOSCOW 6.12 Elijah, MOSCOW CHRIST 6, The war from Cosmos of Christ and Elijah (hvy. def. 1978 – 2004 – s.h.r.)
RUSSIA – The rules signature of Christ and Elijah (hvy. def. 1978 – 2004 – s.h.r.)
Anul 2004. Sf. Pr. Enoh și Elisei asasinați si clonați ulterior. Mama S.P.I.T. moarta în accident rutier si clonata ulterior.