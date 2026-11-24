Mai multe avioane militare rusești au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud, a relatat marți agenția de presă Yonhap, preluată de AFP.

Agenția și-a rectificat astfel publicația anterioară care indica faptul că un avion presupus nord-coreean ar fi încălcat spațiul aerian al țării.

‘Mai multe avioane militare rusești, și nu nord-coreene, au pătruns în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud (KADIZ) deasupra Mării de Est’, a indicat Yonhap, cu referire la această întindere de apă cunoscută și sub numele de Marea Japoniei, citând surse militare.

Un aparat s-a apropiat de insula Ulleung, în largul coastei de est a țării, după ce a pătruns în zonă, determinând autoritățile să emită un avertisment pentru locuitori, potrivit armatei sud-coreene.

Ministerul de Interne a trimis o alertă locuitorilor insulei Ulleung

Ministerul de Interne a trimis o alertă locuitorilor insulei Ulleung, îndemnându-i să se adăpostească. Alerta a fost ridicată puțin înainte de ora 8:00 (luni, 23:00 GMT), la aproximativ cinci minute după ce a fost emisă, potrivit Yonhap.

Armata sud-coreeană a precizat ulterior că spațiul aerian al țării nu a fost încălcat.

Zona de identificare a apărării aeriene nu corespunde spațiului suveran al unei țări. Aceasta este o zonă tampon mai extinsă în care statele efectuează controlul aeronavelor străine.

În general, aeronavele străine se anunță înainte de a pătrunde în zona de apărare aeriană a unei țări terțe, deși nu sunt obligate legal să facă acest lucru.

În urmă cu o săptămână, armata sud-coreeană a făcut cunoscut că a mobilizat avioane de luptă după intruziunea mai multor aparate militare rusești în zona sa de apărare aeriană.