Papa Leon al XIV-lea va vizita Turcia şi Liban

Papa Leon al XIV-lea urmează să efectueze prima sa vizită în străinătate în Turcia şi apoi în Liban, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie, a anunţat marţi Vaticanul.

Suveranul Pontif, în vârstă de 70 de ani, este aşteptat în perioada 27-30 noiembrie la Iznik, în nord-vestul Turciei, la un eveniment religios, iar apoi în Liban, în perioada 30 noiembrie-2 decembrie. Programul detaliat ala acestei călătorii de şase zile urmează să fie anunţat „în timp util”.

În septembrie, surse de la Vatican dezvăluiau AFP că această călătorie în două etape era în pregătire, în urma unei invitaţii a autorităţilor oficiale din cele două ţări.

În iulie, Papa şi-a confirmat intenţia de a vizita Turcia, pentru a participa la marcarea a 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea, un eveniment major în istoria creştinătăţii.

Această vizită urma să fie efectuată la sfârşitul lui mai de către Papa Francisc, care a murit la 21 aprilie, la vârsta de 88 de ani.

Niceea – în prezent oraşul Izmik -, situată la aproximativ 100 km sud-est de Istanbul, a găzdui în 325 primul conciliu ecumenic din istoria creştinismului, convocat de către împăratul Constantin I.

Această adunare de aproximativ 300 de episcopi din Imperiul Roman a stabilit bazele doctrinei recunoscute în continuare de către numeroase confesiuni creştine.

Vizita în Liban urmează să se concentreze asupra păcii

Foarte aşteptată în Liban, vizita lui Leon al XIV-lea urmează să se concentreze asupra păcii în această ţară multiconfesională, care s-a angajat să dezarmeze grupările nestatale, şi anume mişcarea islamistă libaneză Hezbollah.

În august, Patriarhul Maronit Bechara Boutros Rahianunţa că Papa va vizita Libanul „până în decembrie”, fără să facă alte precizări.

În pofida unui armistiţiu, care a intrat în vigoare în noiembrie 2024, Israelul menţine trupe în poziţii de frontieră pe care le consideră strategice, în sudul Libanului, şi desfăşoară cu regularitate atacuri, susţinând că vizează combatanţi din cadrul Hezbollah şi infrastructuri ale mişcării, în sudul Libanului.

Leon al XIV-lea urmează să devină, astfel, cel de-al treilea Papă care vizitează Libanul, după Ioan-Paul al II-lea, în 1997, şi Benedict al XVI-lea, în 2012.

Ultima vizită a unui papă în Turcia a avut loc în 2014 – o vizită a Papei Francisc I, la Ankara, unde s-a întâlnit cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o vizită în centrul căreia s-a aflat dialogul ecumenic şi problema migraţiei. Turcia a fost vizitată de către Benedict al XVI-lea, în 2008, Ioan-Paul al II-lea, în 1979, şi Paul al VI-lea, în 1967.