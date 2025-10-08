Proiectul Orizont Eminescu Mihai Internațional (POEM-I) continuă călătoria prin lume – „Experiența mexicană 2”

Corespondență specială de la profesorul Constantin Hărăbor din orașul Monterrey, Mexic

Periplul mexican al POEM – I – MExOP ( Proiect Orizont Eminescu Mihai – Internațional – Mexic Octavio Paz ) a continuat cu participarea la cel de-al 44-lea Congres Mondial al Poeților din orașul Monterrey, statul Nuevo Leon (acronim WCP MTY 2025). Congresul a fost organizat și desfășurat de World Congress of Poets, susținută de sora sa: Academia Mondială de Arte și Cultură, organizație afiliată UNESCO.

Această Organizație globală, cu o istorie de 55 ani, organizează anual un congres în diferite țări din întreaga lume. Ea este o instituție cu prestigiu și tradiție, care are drept motto „Frăție și Pace prin Poezie”, reușind să adune în acest an la un eveniment cultural de marcă peste 120 de poeți din 19 țări. Președinte al Evenimentului a fost poeta María del Pilar Martínez Nandín, profesor de limba și literatură spaniolă, laureată cu Premiul Național Mexican de Poezie în 1998, iar Director executiv Elda Laura Cerda – CEO al Destination Management Company Monterrey. La înregistrarea participanților și invitaților la Congres, fiecare a primit, din partea Școlii Gimnaziale ORIZONT-București, Insigna Proiectului POEM – I – MExOP, aceasta fiind foarte apreciată de toată lumea.

Programul a fost complex și foarte interesant, organizat în instituții culturale emblematice și de mare prestigiu. Asfel, Recepția de bun venit în Monterrey a avut loc la Muzeul Metropolitan, sub conducerea licențiatei Silvia Nancy García, directoarea Departamentului de Turism și Cultură din cadrul Administrației Municipale. Această locație, caracterizată prin identitatea sa unică, a oferit participanților muzică, folclor și esența culturii Regiomontanus, creând atmosfera pentru o seară de neuitat.

Ceremonia de deschidere a avut loc în Auditoriumul Muzeului Marco, unde discursul inaugural a fost rostit de dna Maricarmen Martínez, Secretarul Turismului pentru statul Nuevo León. Aceasta a fost însoțită de D-na María Eugenia Soberanis, președinta Congresului Mondial al Poeților, și de d-na María del Pilar Martínez Nandín, președinta celui de-al XLIV-lea WCP MTY 2025; oficiali ai Secretariatului pentru Cultură, Biroului pentru Vizitatori din Monterrey, Directorul de Turism și Cultură al Administrației Municipale și Membri ai conducerii Universității Autonome din Nuevo León. Aceasta s-a încheiat cu acordarea a 10 înalte distinții de Doctor în literatură de către Academia Mondială de Arte și Cultură, prin intermediul WCP, următorilor poeți sau oameni de cultură: Dr. Maria Del Pilar Martínez Nandín (Mexic); Dr. Kryzsztof Sliwa (SUA); Dr. Iris Delgado de la Torre Bueno (Peru); Dr. William Zhou (China); Dr. Mara Yudith Abdala Torres (Mx.); Dr. Francisco Hernández (Mx.); Dr. Ding Deng (China); Dr. Sultan Catto (SUA); Dr. Cristina Olivera Chávez (SUA) și Dr. Constantin Barbu (România). Am fost deosebit de mândru că unul dintre laureați a fost renumitul eminescolog român! Din păcate Domnia sa nu a putut veni, însă distincția îi va fi înmânată personal, în România, în luna octombrie a.c., de către renumitul savant și poet Dr. Sultan Cato din SUA.

După aceasta a urmat vernisajul Expozitiei de Artă “Verse and Light” – Verso y Luz – Poezie și Lumină, unde POEM – I – MExOP a prezentat trei panouri cu peste 30 lucrări de artă – grafică și picturi, ilustrând poezii de Mihai Eminescu, Octavio Paz – Poetul național mexican, precum și portrete ale celebrei pictorițe mexicane Frida Kahlo.

Aceste desene și picturi au fost realizate în principal de elevi din Școala Gimnazială Orizont-București îndrumați de Profesoara de Arte plastice și Artist plastic Sabina Luminița Cozma, de două eleve de la Liceul Național de Arte Plastice N. Tonitza – București (Sibel Suliman – fostă elevă a Școlii Orizont, respectiv Thea Nicola Badea), eleva Smaranda Frunză – Liceul de Arte plastice Octav Băncilă, Iași, profesor îndrumător Miea Grivincă și eleva Valentina COZMA, Școala nr. 12, Botoșani, dar și de copii români din diaspora, din alte 10 țări (Australia, Anglia, Canada, Filipine, Japonia, Mexic, Noua Zeelandă, Polonia, Republica Moldova și Turcia).

O participantă specială a fost Joe J. Elevinsha – elevă la Holly Cross College (Autonomus), TIRUCHIRAPPALI – India, care, începând cu noiembrie 2024, a participat cu lucrări de grafică și pictură foarte frumoase la toate expozițiile din Proiect, prin intermediul Dr. Sethu Kumanan – Președintele celui de al 43-lea Congres Mondial al Poeților din orașul Madurai, sudul Indiei.

Un panou special a fost cel alocat elevilor de la Institutul KINO S.C. – Internatul pentru copii și adolescenți în dificultate din Hermosillio, realizat prin grija doamnelor – Maria Carmen Isla Sepúlveda, profesor universitar de informatică la Institutul Tehnologic TNH-Hermosillo, dar și poetă apreciată – membră a WCP și María Dolores López Valenzuela – Directoarea Internatului.

Tăierea panglicii de inaugurare a expoziției a fost făcută de Consulul Onorific al României în Monterey, Domnul Diplomat Jaime Protasio Rodríguez – invitat de onoare la Congres și Guillermo Terán, Manager Turism Ancira. A participat aproape întreg consiliul de conducere al WCP, iar Doamna Dr. Eugenia Maria Soberanis – Președinta WCP a luat cuvântul de deschidere prin care a apreciat foarte mult lucrările elevilor și pe ale expozanților poeți-artiști plastici din Mexico City, Monterrey, Anglia (Jason Bezas), India (Sangeeta Gupta).

În zilele următoare, Congresul a prezentat o agendă solidă de discursuri principale susținute de personalități distinse: Dr. (în filozofie) Elsa Cross profesor titular la UNAM (Universitatea Națională de Arte din Mexic, Mexico City) și poetă consacrată cu multe premii naționale și internaționale, Armando Fuentes Aguirre „Catón” (Mx.), Dr. María Antonia García de León Álvarez (Spania), Myriam García Carromero (Spania), Zmira Poran (Israel) și Gabriela Cantú (Mx.); În plus, la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității Autónoma de Nuevo León (UANL) a avut loc un panel multicultural intitulat „Filosofia din spatele unui mare poet”, paneliști fiind Sushri Sangita (India), Sonya Garza Raport (Mexic), Daniel Graglia (Chile), Dr. Drumheller (Noua Zeelandă), alături de omagii aduse poetei născute în Monterrey, Minerva Margarita Villarreal și profesorului Manuel Salvador Leyva.

De asemenea, participanții s-au bucurat de sesiuni de lectură de poezie și de prezentarea a peste 40 de cărți de către participanții la congres, timp de peste 40 de ore. O antologie a congresului, având 277 de pagini de versuri reprezentative ale poeților prezenți cât și eseuri, a fost, de asemenea, oferită participanților. Profesorul Constantin Hărăbor a publicat aici eseul: “Puterea magică a Poeziei. Studiu de caz Mihai Eminescu – Amita Bhose“ pe care l-a prezentat sub formă de PowerPoint în cadrul secțiunii – limba engleză.

În același mod, a avut loc un concurs de poezie în trei limbi, iar câștigătorii care au primit diplomă și un stimulent financiar au fost:

Limba Spaniolă

Locul I: Iris Delgado de la Torre Bueno (Peru)

Locul II: Alicia Mireya López Contreras (Mx.)

Locul III: Never Cavigliasso (Argentina).

Limba Engleză

Locul I: Sangeeta Gupta (India)

Locul II: Doc Drumheller( Noua Zeelandă)

Locul III: Dr. Sushri Sangita Mishra (India)

Limba Chineză – mandarină

Locul I: Zhi Dao

Locul II: Xi Ke

Locul III: Chen Liansong (toți bărbați).

Premierea a avut loc la splendidul Cazinou din Monterrey, urmată de un Dineu somptuos. Programul artistic a fost susținut de Școala Superioară de Muzică din Monterrey și artistul local Saúl Tamez.

Pentru a completa experiența, participanții s-au bucurat de tururi ghidate la Horno 3, Plaza Poeților, Aleea Santa Lucía, precum și de vizite la Cascada Cola de Caballo și la Orașul Magic Villa de Santiago, găzduite de Direcția de Cultură a Primăriei din Santiago și de lideri comunitari.

Ceremonia de Închidere, urmată de un dineu de înaltă clasă, a avut loc la Muzeul de Istorie Mexicană unde participanții au primit diplome de participare, iar toți elevii și profesorii implicați în realizarea expoziției au primit superbe Certificate de participare, realizate gratuit de Designer-ul Valentin Luca din Montréal, Canada.

Echipa de organizare a Congresului a primit ca semn de recunoștință și apreciere o frumoasă farfurie din faianță din partea grupului de poeți chinezi. Din partea POEM- I – MExOP, am înmânat fiecărui membru din echipa organizatoare, Eșarfa Comemorativă “2025 – Anul Mihai Eminescu”, realizată în colaborare cu Asociația de Cultură Română din Hamilton, Ontario, Canada și ASRAN (Asociația Scriitorilor Români din America de Nord) condusă de scriitorul și jurnalistul Alexandru Cetățeanu.

După încheierea lucrărilor Congresului, un grup selectat de participanți a efectuat o excursie la principalele monumente istorice și instituții culturale din Mexico City și Acapulco (vom continua într-un alt articol).

Autor,

Profesor Gradul I Constantin Hărăbor,

Autor și Coordonator de Proiect,

Profesor Gradul I Iuliana Matrosenco,

Director și Manager General de Proiect.