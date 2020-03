Benjamin Netanyahu, în autoizolare. Conduce guvernul prin videoconferințe

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a decis luni să intre în regim de izolare pentru 14 zile, după ce o consilieră parlamentară a fost testată pozitiv cu coronavirus. Corespondenți de presă aflați în zonă, citând surse informate, spun că este totuși puțin probabil ca premierul să se fi contaminat, întrucât nu s-a aflat niciodată în apropierea persoanei infectate.

Netanyahu va fi supus unui al doilea test marți, după ce testul inițial, efectuat în 15 martie, a fost negativ. Situația tensionată creată în Israel din cauza efectelor crizei epidemiologice l-a determinat pe Netanyahu să decidă ca și personalul său să intre în izolare până la finalizarea anchetei epidemiologice.

Sunt cunoscute măsurile extrem de drastice luate de autoritățile israeliene pentru blocarea propagării epidemiei de coronavirus în țara lor. Israelul a înregistrat până acum 4.347 contaminați și 15 decese.

