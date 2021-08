Birmingham Women and Children’s NHS Foundation Trust implementează soluția Schneider Electric EcoStruxure™ IT Expert

Birmingham Women and Children’s NHS Foundation Trust a ales APT, partener Schneider Electric, pentru a implementa EcoStruxure IT Expert

Soluția de monitorizare la distanță oferă posibilitatea de a lua decizii importante bazate pe date, vizibilitate sporită și asigură rezistența mission-critical pentru UPS-uri

EcoStruxure IT Expert permite clientului să-și gestioneze hardware-ul cu nivele de durabilitate și eficiență mai mari

Schneider Electric, lider în transformarea digitală a managementului și automatizării energiei, în colaborare cu partenerul său Elite, Advanced Power Technology (APT), a implementat software-ul EcoStruxure IT Expert la Birmingham Women and Children’s NHS Foundation Trust. Platforma deschisă, agnostică, de gestionare a infrastructurii centrelor de date (DCIM) va oferi Trustului o soluție dedicată de monitorizare la distanță, facilitând luarea de decizii bazate pe date, reziliență sporită și timp extins de funcționare pentru sistemele sale IT și de alimentare de rezervă. EcoStruxure IT Expert este un instrument avansat, de monitorizare de la distanță care oferă vizibilitate de oriunde, alarme, funcții de gestionare preventivă și recomandări bazate pe date pentru a atenua riscurile de securitate și eșec și pentru a crește nivelul de eficiența. Face parte din arhitectura EcoStruxure bazată pe IoT a Schneider Electric.

„Pentru profesioniștii din domeniul sănătății, disponibilitatea infrastructurii energetice și a sistemelor mission-critical nu este negociabilă”, a spus Marc Garner, VP, Secure Power Division, Schneider Electric UK&I. „Software-ul nostru EcoStruxure oferă Fundației NHS Birmingham Women and Children’s, o vizibilitate mai mare, o fiabilitate sporită și va contribui la reducerea timpului de nefuncționare în mediile sale de distribuție edge.”

Fondat în 2017 ca fuziune între două spitale existente, Birmingham Women and Children’s NHS Foundation Trust este un furnizor specializat de servicii medicale pentru peste 140.000 de pacienți. Activitatea sa este susținută de un sistem extins de infrastructură IT, ale cărui funcții au fost consolidate și integrate în ambele campusuri spitalicești. Acestea includ două centre de date locale, un număr tot mai mare de dulapuri de rețea distribuite și mai mult de 100 de surse de alimentare neîntrerupte (UPS) care protejează echipamentele critice și datele pacienților.

Funcționarea continuă este prioritatea principală pentru departamentul IT al spitalului, pentru a permite aplicații clinice și de gestionare permanentă a pacienților. Pentru a asigura funcționarea continuă în caz de eșec, Trustul menține un plan detaliat de recuperare în caz de dezastru (DR), care monitorizează faptul că centrele sale de date acționează ca resurse de fail-over reciproc. Mai mult, UPS-urile sale, care sunt desfășurate pe mai multe locații edge computing, trebuie monitorizate în timp real, asigurându-se că bateriile și alte componente critice rămân în condiții bune de funcționare.

În mod tradițional, erau necesare inspecții manuale pentru a verifica rezerva de energie și echipamentele IT. Având în vedere natura distribuită a infrastructurii sale IT, Trustul a trebuit să extindă intervalele de timp între două inspecții, crescând astfel atât riscul de funcționare defectuoasă a bateriilor, cât și de nefuncționare a aplicațiilor sale IT. Realizând că trebuie să îmbunătățească reziliența departamentului IT și a UPS-urilor sale, Trust a cerut sprijinul Advanced Power Technology (APT), un furnizor specializat de sisteme de răcire și energie, eficiente din punct de vedere energetic.

APT a recomandat instalarea software-ului EcoStruxure IT Expert de la Schneider Electric pentru a ajuta la monitorizarea și gestionarea UPS-urilor, a sistemelor de baterii și a infrastructurii IT edge. Arhitectura sa bazată pe cloud permite spitalului să își conecteze centrele de date, sistemul IT distribuit și soluțiile de alimentare de rezervă și să le monitorizeze de la o consolă centrală. Mai mult, permite ca actualizările de stare și alarmele să fie direcționate către orice dispozitiv la distanță, oferind vizibilitate în timp real și prevenind timpii de nefuncționare.

Funcțiile suplimentare din cadrul EcoStruxure IT Expert permit, de asemenea, spitalului să monitorizeze condițiile de mediu, cum ar fi temperatura și umiditatea, care pot afecta performanța IT și a infrastructurilor sale de lucru. În aceste medii, eficiența răcirii este esențială, iar dulapurile de rețea pot suferi din cauza prafului și a ventilației slabe. Aici EcoStruxure IT Expert permite departamentului IT, în colaborare cu managementul proprietăților, să furnizeze informații detaliate părților interesate cheie. Acest lucru va ajuta la stimularea investițiilor care nu numai că vor maximiza timpul de funcționare, dar vor permite Trustului să își gestioneze activele hardware într-un mod mai sustenabil și mai efficient.