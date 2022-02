Bobby Păunescu, noi dezvăluiri după ce a acuzat că se încearcă distrugerea studiourilor Buftea

George Lupu (b1tv.ro)

Bobby Păunescu face noi dezvăluiri, după ce în urmă cu o săptămână a declarat pentru B1 TV că mai multe interese imobiliare sunt pe cale să distrugă studiourile Buftea – „catedrala cinematografiei românești”, al căror proprietar este. Într-o nouă intervenție televizată, Bobby Păunescu a precizat că va lupta până la capăt pentru ca patrimoniul cultural al României să nu fie înstrăinat:

„Cultura este singurul lucru care a funcționat în România la nivel internațional. Nu a căzut cum a picat gimnastica, nu a picat cum s-a întâmplat în fotbal… cultura a mers înainte. S-a creat un curent cultural mondial care s-a studiat în toată lumea din punct de vedere cinematografic, la care am avut șansa să particip. Pentru chestiunea asta merită să te lupți și mă voi lupta ca acest lucru să nu se întâmple. Pentru mine acest lucru nu se va întâmpla. Poate să organizeze ei, cu mașini să mă sperie, să îmi trimită mesaje, amenințări… Nu se va întâmpla asta, pentru că legea este de partea mea. Nu legea din România, care este de partea unor oameni care au putere, dacă ai șpagă, relații, puterea e de partea ta. În străinătate lucrurile stau altfel”, a precizat Bobby Păunescu.

Acesta a precizat că a contribuit la dezvoltarea cinematografiei românești pentru imaginea acestei țări:

„Noi doar am sprijinit, am pus bani de la noi, nu am luat nimic înapoi. Mulți au luat, sunt dosare penale. Am făcut asta pentru că am știut că este un lucru care poate duce imaginea acestei țări și imaginea mea personală ca realizator de filme. Nu se va opri aici. Dacă cineva și-a dorit să creeze o problemă, și Revoluția Română a fost făcută tot de regizori și actori, pentru că erau cunoscuți. Maestrul Sergiu Nicolaescu dacă ar auzi ce se întâmplă la Buftea s-ar întoarce în mormânt”.

Bobby Păunescu a mai precizat cum a ajuns să investească pentru salvarea studiourilor Buftea, în timp ce alții își băteau joc de catedrala cinematografiei românești:

„Se scotea Buftea la privatizare, aveam 23-24 de ani. Îl cunoscusem pe maestrul Nicolaescu de două ori, a venit în birou la mine și mă ocupam de grupul din România, în locul tatălui meu. Și mi-a zis, ajută-mă să cumpărăm Buftea pentru că pică pe mâini greșite. Atunci nu aveam nicio legătură cu filmul, ulterior mulți ani mai târziu s-a întâmplat să cumpăr Buftea. Am renovat Buftea și arată la standarde internațională, sunt mari regizori care au filmat și se minunează. Când am intrat acolo avea dreptate domnul Sergiu Nicolaescu, lipseau și țevile din pereți. Își bătuse joc de catedrala cinematografiei românești în ultimul hal. B.D. la munte și la mare ne-a făcut pe toți să râdem. Acolo s-a făcut. Să atanci punctele cheie și fac un apel premierului care și-a demonstrat clar buna intenție și a spus-o clar, răspicat. Patrimoniul cultural al acestei țări să îl distrugi în ultimul hal și să îți bați joc, să râzi…”, a spus Bobby Păunescu.